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Aktüel

Artvin'de seyir halindeki otomobil yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 18:33:48 -
Artvin'de seyir halindeki otomobil yandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cesur Gültekin idaresindeki 08 DF 499 plakalı otomobil, merkeze bağlı Varlık köyünde seyir halindeyken alev aldı.

Benzin kokusu üzerine aracı durduran Gültekin, motor kısmında yangın çıktığını gördü. Bunun üzerine Gültekin'in yakınları araçtan inerek, olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, sürücünün annesi Ayla Gültekin'in, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak yardım talebinde bulunduğu öğrenildi.

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