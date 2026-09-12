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Gündem Artvin'de feci kaza: Yamaçtan yuvarlanan kamyon sürücüsüne hayatını kaybetti!
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Artvin'de feci kaza: Yamaçtan yuvarlanan kamyon sürücüsüne hayatını kaybetti!

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Artvin'de feci kaza: Yamaçtan yuvarlanan kamyon sürücüsüne hayatını kaybetti!

Artvin Kemalpaşa ilçesinde yamaçtan yuvarlanan kamyonun sürücüsü kazada yaşamını yitirdi.

Kazimiye köyünde Selahattin Y'nin (61) kullandığı 08 ABF 919 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Arazi şartları dolayısıyla kamyonun bulunduğu yere güçlükle ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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