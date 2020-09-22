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Aktüel Artvin'de çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Artvin'de çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:37:26 -
Artvin'de çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 3 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çıralı köyü Cami Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde, gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın sabaha karşı söndürüldü.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, Sündüs Kalyoncu, Mevlüt Kalyoncu ve Resul Günay'a ait evler ile Dahir Kalyoncu'ya ait ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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