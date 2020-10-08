  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Artvin'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Aktüel

Artvin'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:43:37 -
Artvin'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Artvin (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hopa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Subaşı köyünün tamamının 15 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Karantinaya alınan bölgede sosyal mesafe kuralı çerçevesinde kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla ikişerli kalabalıkların olması gerektiği ifade edilen açıklamada, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti halinde cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Subaşı köyü muhtar ve azalarının köyle ilgili alınan kararların uygulanmasından sorumlu kılınarak görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Subaşı köyünde oturup ilçe merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Hopa Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için Kaymakamlıktan izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve Kaymakamlık makamının onayıyla istisna tutulmasına karar verildi."

Açıklamada, yaş çay toplama faaliyetinin sürdüğü köyde, çay alım yerinden ürünü alacak firmanın araç ve personelinin, durumu bir gün öncesinden kolluk kuvvetine bildirmesi koşuluyla köye giriş çıkış yapabileceği belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Bala Hatun'un çocuğu var mı?
Medya

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Bala Hatun'un çocuğu kim? Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu büyük bir heyecanla başladı. Dizide Bala Hatun ile Hazal Hatun arasında geçe..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay