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Yerel Artvin son dakika haberleri: Artvin Kemalpaşa’da heyelan mı oldu? Heyelanda ölen ya da yaralan var mı?
Yerel

Artvin son dakika haberleri: Artvin Kemalpaşa’da heyelan mı oldu? Heyelanda ölen ya da yaralan var mı?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı. Artvin’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, Artvin’deki heyelanda ölen ya da yaralanan olup olmadığı araştırılıyor. Peki Artvin Kemalpaşa’daki heyelandan ölen ya da yaralan var mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-01 08:42:00 - 2022-07-01 09:15:26
Artvin son dakika haberleri: Artvin Kemalpaşa’da heyelan mı oldu? Heyelanda ölen ya da yaralan var mı?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen TIR'lar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor. Yol ulaşıma kapandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini söyledi. Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü vurgulayan Vali Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi. Doruk, 2 tırın tamamen kayaların altında kaldığını, 2 tırda ise hasar oluştuğunu dile getirdi.

artvin heyelan

 

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