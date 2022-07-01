Artvin son dakika haberleri: Artvin Kemalpaşa’da heyelan mı oldu? Heyelanda ölen ya da yaralan var mı?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı. Artvin’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, Artvin’deki heyelanda ölen ya da yaralanan olup olmadığı araştırılıyor. Peki Artvin Kemalpaşa’daki heyelandan ölen ya da yaralan var mı?