Artvin Orman Bölge Müdürlüğü hizmet araçları ve iş-üretim makineleri alacak
Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletme müdürlüklerine ait hizmet araçları ve iş-üretim makineleri araçları için 687 adet muhtelif ebatlarda lastik alımı yapılacak. Alım kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlenecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınabilecek. Teklifler 28.02.2023 günü saat 14:30’e kadar kabul edilecek. İhale Artvin Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası - 3.kat’te düzenlenecek. İhale ile 42 Kalem Muhtelif Ebatlarda 687 adet Lastik Alımı gerçekleştirilecek. Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecek.
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