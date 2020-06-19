  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Artvin-Erzurum karayolu yeniden trafiğe açıldı

İki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:12:59 -
Artvin-Erzurum karayolu yeniden trafiğe açıldı

İki ayrı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum karayolu yeniden ulaşıma açıldı.


Artvin-Erzurum kara yolu su kavuşumu tüneli ile Yeniköy mevkisin de aşırı yağış yüzünden dün akşam saatlerinde iki ayrı noktada heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve taşan dereler karayolunu araç trafiğine kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu heyelanda, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı