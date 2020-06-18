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Yerel

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:27:20 -
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Taşan dereler Artvin-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı.


Artvin- Erzurum karayolu Kınalıçam mevkiinde şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi. Taşan dereler karayolunu araç trafiğine kapattı.


Uzun kuyrukların oluşmasına neden olan heyelanın ardından, Karayolları ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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