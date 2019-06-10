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Artvin 'akılcı antibiyotik kullanımı'nda ilk sırada!

Artvin Sağlık Müdürü İrfan Akalın, gereksiz antibiyotik kullanımının tüm dünyada acil tedbir alınması gereken ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
Artvin 'akılcı antibiyotik kullanımı'nda ilk sırada!

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında doğru ilaç kullanımı konusunda çalışma başlatıldığını belirten Akalın, ülke genelinde antibiyotik kullanım oranını düşürmek için sürekli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldığını, bu kapsamda Artvin'de de çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Akalın, akılcı antibiyotik kullanım oranı açısından Türkiye'nin, yüzde 10 civarındaki Avrupa Birliği'ne yaklaştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz, 2011 yılında yüzde 21,14 antibiyotik kullanım oranına sahipti. Her geçen yıl bu oran düştü ve 2018 yılında 15,81 seviyesine kadar geriledi. Sağlık Bakanlığımızın bir süre önce açıkladığı 2018 verilerine göre Artvin yüzde 15,81 ile Türkiye birinciliğini ardı ardına 7'nci kez elde etti. İlimizdeki bu rakamı, önümüzdeki yıllarda yüzde 10'lar seviyesine indirmeyi hedefliyoruz."

Çalışmalar neticesinde Artvin'de antibiyotik kullanımının önemli oranda düştüğünü ifade eden Akalın, "Son 7 yılda birinciliği kazanan İl Sağlık Müdürlüğümüz yetkililerini ve tüm sağlık çalışanlarını kutluyorum. 7 yıldır zirvede yer alan ilimize bundan sonra daha büyük sorumluluklar düşüyor. Antibiyotik kullanım oranını daha da geri seviyelere çekmek için aralıksız eğitim ve bilgilendirme çalışmalarınıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akalın, vatandaşların ilaç kullanımı konusunda dikkat etmelerini istedikleri hususları şöyle sıraladı:

"Doktor tarafından reçete edilmeyen başta antibiyotikler olmak üzere başka ilaçların kullanılmaması, yazılan ilaçların reçetede tarif edilen uygun doz ve sürede kullanılması çok önemlidir. İhtiyaç halinde zaten yazılacak olan antibiyotikler, ihtiyaç olmaması durumunda ısrarla talep edilmemeli. Unutmayalım ki hiçbir ilaç masum değildir, her ilaç amacında kullanılırsa etki eder. Eğer bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanılması halinde bakterilerde ilaçlara karşı direnç gelişmesine ve bundan sonra hiçbir ilaçla tedavi edilememesi gibi ciddi sorunla karşılaşılabilir."

"Hastalarımız gerekmedikçe ilaç kullanmak istemiyor"

Artvin Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Semanur Kuzi, hastane bünyesindeki Akılcı İlaç Kullanım Polikliniğinin yaklaşık bir yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Akılcı ilaç kullanımının amacının hastaların gereksiz ilaç kullanmasını azaltmak olduğuna işaret eden Kuzi, ayrıca ilaçların birbiriyle etkileşimleri olduğu takdirde onları düzenlemeyi ve gereksiz antibiyotik kullanmanın önüne geçmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kuzi, bu konuda hastalara eğitimler verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimler sırasında katılımcılara, gerekli olmadığı sürece antibiyotik kullanmamalarını tavsiye ettik. Hastalarımızda bu bilincin oluştuğunu görüyoruz. Hastalarımız gerekmedikçe ilaç kullanmak istemiyor. Bir hekim antibiyotik kullanmalarını önerse bile Akılcı İlaç Kullanım Polikliniğimize gelip fikir danışıyorlar. Bu durum hastaların ne kadar bilinçlendiğinin en iyi örneğidir."

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:31
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