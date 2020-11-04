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Spor Artistik Buz Pateni Test Hakemi Eğitim Semineri çevrim içi düzenlenecek
Spor

Artistik Buz Pateni Test Hakemi Eğitim Semineri çevrim içi düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:06:05 -
Artistik Buz Pateni Test Hakemi Eğitim Semineri çevrim içi düzenlenecek

ANKARA (AA) - Artistik Buz Pateni Test Hakemi Eğitim Semineri, 7 Kasım Cumartesi günü çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre , 2020-2021 sezonunun test yarışmalarında hakem ve teknik uzmanların görev alabilmeleri için gerçekleştirilecek seminer, "Zoom" uygulaması üzerinden yapılacak.

Test hakemi eğitimi almamış hakem ve teknik uzmanlar ile mevcut test hakemlerinin katılabileceği seminere, 6 Kasım Cuma gününe kadar başvurulabilecek.

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