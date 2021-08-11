Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde
Akit’in ulaştığı, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı HDP’nin kapatılması iddianamesinde, devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı terörle mücadele operasyonları ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya çalışan ve bu şekilde sözler sarf eden sözde milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in eylemleri de yer aldı.
Göksel Çağlav Ankara
İddianamede Önder’in “Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan’da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz” şeklindeki sözleri ile terör örgütü elebaşısını Kürt halkının lideri olarak göstererek, PKK’yı ve yöneticisini meşru göstermeye çalıştığı yer aldı. İddianamenin Önder bölümünde şunlar yer aldı: “Şüpheli Sırrı Süreyya Önder’in 26/12/2015 tarihinde Diyarbakır ilinde toplanan DTK’ya katılmıştır. DTK, PKK/KCK terör örgütünün doğrudan bir alt bileşeni ve organıdır... Şüphelinin söz konusu DTK’ya katılmak suretiyle örgütün talimatı üzerine yukarıda konuşma yapması, konuşmanın içeriğinde özellikle son dönemde Sur ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından sözde özerk bölge oluşturma amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirilen hendek kazma, bomba tuzaklama, güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve roketli saldırıların sahiplenildiği de değerlendirildiğinde terör örgütünün üyesi olduğu anlaşılmaktadır.”