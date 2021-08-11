Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde

Göksel Çağlav Ankara

İddianamede Önder’in “Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan’da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz” şeklindeki sözleri ile terör örgütü elebaşısını Kürt halkının lideri olarak göstererek, PKK’yı ve yöneticisini meşru göstermeye çalıştığı yer aldı. İddianamenin Önder bölümünde şunlar yer aldı: “Şüpheli Sırrı Süreyya Önder’in 26/12/2015 tarihinde Diyarbakır ilinde toplanan DTK’ya katılmıştır. DTK, PKK/KCK terör örgütünün doğrudan bir alt bileşeni ve organıdır... Şüphelinin söz konusu DTK’ya katılmak suretiyle örgütün talimatı üzerine yukarıda konuşma yapması, konuşmanın içeriğinde özellikle son dönemde Sur ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından sözde özerk bölge oluşturma amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirilen hendek kazma, bomba tuzaklama, güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve roketli saldırıların sahiplenildiği de değerlendirildiğinde terör örgütünün üyesi olduğu anlaşılmaktadır.”

