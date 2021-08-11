  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar alınabilir
Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde
Meteoroloji'den 2 il için 'aşırı' yağış uyarısı geldi
Facebook ve Instagram aşı karşıtı hesapları kapattı
Gündem Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde
Gündem

Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde

Akit’in ulaştığı, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı HDP’nin kapatılması iddianamesinde, devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı terörle mücadele operasyonları ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya çalışan ve bu şekilde sözler sarf eden sözde milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in eylemleri de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:44:00 -
Artist Sırrı da HDP’nin kapatma iddianamesinde

  Göksel Çağlav  Ankara 

İddianamede Önder’in “Size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan’ın selamını getirdim. Bugün de Kürdistan’da onun onurlu evlatlarıyla onur duyuyoruz” şeklindeki sözleri ile terör örgütü elebaşısını Kürt halkının lideri olarak göstererek, PKK’yı ve yöneticisini meşru göstermeye çalıştığı yer aldı. İddianamenin Önder bölümünde şunlar yer aldı: “Şüpheli Sırrı Süreyya Önder’in 26/12/2015 tarihinde Diyarbakır ilinde toplanan DTK’ya katılmıştır. DTK, PKK/KCK terör örgütünün doğrudan bir alt bileşeni ve organıdır... Şüphelinin söz konusu DTK’ya katılmak suretiyle örgütün talimatı üzerine yukarıda konuşma yapması, konuşmanın içeriğinde özellikle son dönemde Sur ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından sözde özerk bölge oluşturma amacıyla yoğun şekilde gerçekleştirilen hendek kazma, bomba tuzaklama, güvenlik güçlerine yönelik silahlı ve roketli saldırıların sahiplenildiği de değerlendirildiğinde terör örgütünün üyesi olduğu anlaşılmaktadır.”
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay