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Gündem Artık Türkiye’den korkuyorlar! Erdoğan'ın duruşu Alman gazeteciyi korkuttu
Gündem

Artık Türkiye’den korkuyorlar! Erdoğan'ın duruşu Alman gazeteciyi korkuttu

Alman Redaktionsnetzwerk Deutschland gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumundan rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:58:00 - 2022-10-19 16:22:58
Artık Türkiye’den korkuyorlar! Erdoğan'ın duruşu Alman gazeteciyi korkuttu

Alman Redaktionsnetzwerk Deutschland gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya çapındaki adımları gündeme taşındı.

“Erdoğan Avrupa için tehdit haline gelmeye başladı” başlığını atan gazetede, "AB’nin Erdoğan’a eninde sonunda artık ‘kırmızı kartı’ göstermesi ve bir dur demesi gerekiyor. Türk şirketleri ve bankaları da Rusya'nın yaptırımlarını aşmaya devam ederse, bunun cezasını kendilerinin çekmesi gerekir" ifadelerine yer verildi.

Amerikan ve Batılı gazetelerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanlık devam ediyor. Alman Redaktionsnetzwerk Deutschland gazetesi Erdoğan'ı bir tehdit olarak gösterdi. Yer alan ifadelerde, Almanya'nın Erdoğan'ı durdurmak için daha fazlasını yapması gerektiği belirtildi.

Gazetede Gerd Höhler imzasıyla yayımlanan yazı özetle şu şekilde:

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili ilerleme raporu kötüye gidiyor. Erdoğan, Rusya'ya yönelik yaptırımları dikkate almıyor. Yaptırımlar, Türk şirketleri ve bazı bankalar tarafından göz ardı ediliyor. Erdoğan yine aynı şekilde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını engelliyor.

Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında bir ara buluculuk rolüne soyunuyor olabilir, ancak bir Kremlin Sözcüsü'ne göre, Putin ile Astana'daki son görüşmede bu konunun bahsi bile geçmedi. Putin bunun yerine, Türkiye'yi Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzı için bir merkez haline getirmeyi önerdi. Erdoğan da bu kapsamda yetkililere “hemen” planlamaya başlamaları talimatını verdi.

Yunanistan'ı tehdit eden Türkiye'nin Almanya'dan denizaltı alımı durdurulmalıdır.

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Yorumlar

sedat Gümüş

Ey batı , ey almanya kaybeden hemde çok kaybeden siz olursunuz...güçünüz yeterse yapın...

mehmed

he heyytt , atı alan üsküdarı geçti oğlummmm, sizin devriniz bitti artik, bundan sonra size diz ddövmek düşer
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