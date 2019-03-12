0553 313 94 23

“Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti”

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti. Onun için daha planlı, programlı büyümeli ve alternatif finansal enstrümanlarla sektörü güçlendirmeliyiz” açıklamasında bulundu.

12 Mart 2019 Salı 12:17
“Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti”

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER, Anadolu’daki gayrimenkul sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini Konya’da gerçekleştirdi. Konya Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, Konya’da ticaret, turizm ve gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti. Onun için daha planlı, programlı büyümeli ve alternatif finansal enstrümanlarla sektörü güçlendirmeliyiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:17
  1. GYODER
  2. Gayrimenkul Platformu GYODER
  3. gayrimenkul sektörü
  4. Anadolu Buluşmaları
  5. Konya Ticaret Odası
  6. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    1. Antalya Şehir Tiyatroları ilçelerde
    2. "Çağdaş yaşam" budalalığı göğüs..
    3. MSB az önce duyurdu: Yerle bir edildi
    4. Venezuela'da uçak düştü: 4 asker ve..
    5. İngiliz parlamentosu Brexit..
    6. Sessiz dünya için işaret dilini..
    7. “Aşı Candır Hayat Kurtarır”
    8. Binlerce sokak hayvanı sıcak bir..
    9. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları..
    10. UDEF, 51 ülkeden gelen uluslararası..
    11. Türkiye Gazetesine ’En iyi haber ’..
    12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    13. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    14. Samsun şehitler için yürüyecek
    15. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    16. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    17. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    18. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    19. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    20. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü