“Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti” GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti. Onun için daha planlı, programlı büyümeli ve alternatif finansal enstrümanlarla sektörü güçlendirmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER, Anadolu’daki gayrimenkul sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Anadolu Buluşmaları’nın ikincisini Konya’da gerçekleştirdi. Konya Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, Konya’da ticaret, turizm ve gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Artık Türkiye’de ‘ne yapsan satarsın’ dönemi bitti. Onun için daha planlı, programlı büyümeli ve alternatif finansal enstrümanlarla sektörü güçlendirmeliyiz” dedi.

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