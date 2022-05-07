Artık susun! İşte ülkemizdeki Suriyeli sayısı
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından ülkemizde yaşayan Suriyelilere ilişkin rakamlar paylaşıldı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre; Türkiye’de 2012 yılında 14 bin 234 Suriye vatandaşı bulunurken 28 Nisan 2022 tarihi itibariyle bu rakam 3 milyon 762 bin 686’ya yükseldi.
Verilere göre en çok Suriyeli, 542 bin 602 kişiyle İstanbul'da bulunuyor.
İstanbul'u takip eden ilk 9 il ise şöyle:
1- Gaziantep: 462.897
2- Hatay: 433.124
3- Şanlıurfa: 430.003
4- Adana: 256.468
5- Mersin: 242. 935
6- Bursa: 184. 363
7- İzmir: 149.839
8- Konya:123.627
9- Kilis: 107. 214
Diğer: 829.610