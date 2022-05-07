Artık susun! İşte ülkemizdeki Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre; Türkiye’de 2012 yılında 14 bin 234 Suriye vatandaşı bulunurken 28 Nisan 2022 tarihi itibariyle bu rakam 3 milyon 762 bin 686’ya yükseldi.



Verilere göre en çok Suriyeli, 542 bin 602 kişiyle İstanbul'da bulunuyor.

İstanbul'u takip eden ilk 9 il ise şöyle:



1- Gaziantep: 462.897

2- Hatay: 433.124

3- Şanlıurfa: 430.003

4- Adana: 256.468

5- Mersin: 242. 935

6- Bursa: 184. 363

7- İzmir: 149.839

8- Konya:123.627

9- Kilis: 107. 214

Diğer: 829.610