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Spor Artık söz PFDK'nın
Spor

Artık söz PFDK'nın

Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki olaylar nedeniyle iki takım da PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş'ta antrenör Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Moreno ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan PFDK'ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 17:21:00 -
Artık söz PFDK'nın

Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki olaylar nedeniyle iki takım da PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş'ta antrenör Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Moreno ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.​​​​​​​

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