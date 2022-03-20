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Medya Artık siyasi yalama olmayacaklar! Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar
Medya

Artık siyasi yalama olmayacaklar! Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı Seçim Yasası değişikliği teklifinin "ortak partiye ödünç mebus verme" ayıbını ortadan kaldıracağını belirten Engin Ardıç, "Artık 'genel başkan emriyle' bir partiden çıkıp başka bir partiye girmek, sonra tekrar emirle eski partiye dönmek yok. Siyasi yalama olmayacaklar. Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 11:32:00 -
Artık siyasi yalama olmayacaklar! Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı Seçim Yasası değişikliği teklifinin "ortak partiye ödünç mebus verme" ayıbını ortadan kaldıracağını belirten Engin Ardıç, "Artık 'genel başkan emriyle' bir partiden çıkıp başka bir partiye girmek, sonra tekrar emirle eski partiye dönmek yok. Siyasi yalama olmayacaklar. Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar" dedi. İşte Sabah gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"(...) "Tayyip'in" seçimi gene kazanacağı, muhalefetin çapından bellidir.

(...) Şuradan bellidir:

Artık "ortak partiye ödünç mebus vermek" yok.

Artık "genel başkan emriyle" bir partiden çıkıp başka bir partiye girmek, sonra tekrar emirle eski partiye dönmek yok.

Siyasi yalama olmayacaklar.

Tuzluk gibi elden ele dolaşmayacaklar.

Siyasi onurlarını ayaklar altına almayacaklar.

Resim çekilirken utanıp da önlerine bakmayacaklar.

Ama birçok budala bunlara gene oy verecek.

Tıpış tıpış.

Bunları "solcu" sanmayı da sürdürecek. (...)"

 

 

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