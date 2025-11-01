Artık oyuncu değil oyun kuran bir Türkiye var! Geleceğin Selçuk Bayraktar’ları gümbür gümbür geliyor

Törende konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin motor gücü de işte bu takım ruhudur. Bu hamlenin asıl hedefi ise tam bağımsız, teknoloji geliştiren, paradigma değiştiren, oyun kuran bir Türkiye inşa etmektir. İşte bu hamlenin çekirdeği de ruhu da sizlersiniz. Bu güzel ülkenin geleceğinde sizlerin imzası olacak" dedi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğinde yürütülüyor. Program, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere teknoloji üretme becerisi kazandırmayı, yenilikçi düşünmeyi teşvik etmeyi ve ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmayı hedefliyor.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri mezuniyet törenine T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen mezuniyet törenlerinin en geniş katılımlı etkinliklerinden biri olan ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı törende bin öğrenci, üç yıl süren eğitim serüvenlerini tamamlamanın gururunu yaşadı.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir neferi, bu yolculuğun ve bu büyük ailenin bir ferdi olarak, emeklerinizin meyvesini topladığınız bu güzel anın şahidi olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada sadece mezun olan öğrencilerimize değil bir umudun, bir hayalin ve bir milletin geleceğine bakıyoruz. Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilimizde büyük bir coşku yaşıyoruz. 2018 yılında ektiğimiz tohumların dev çınarlara dönüştüğünü görüyoruz. Edirne’den Hakkari’ye, yurdumuzun her köşesinde, İstanbul’da, Ankara’da, Gaziantep’te DENEYAP atölyelerimizdeki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet hakkını kazandı. Bir abiniz ve yol arkadaşınız olarak özelikle vurgulamak istediğim daha da önemli bir kazanım var. İleride dünyaya damga vuracak işlerinizde yanınızda olacak kalıcı dostlar, yol arkadaşları kazandınız" diye konuştu.

Yaptığı konuşmada gençlere seslenen Selçuk Bayraktar, "Bu atölyelerde kurduğunuz takım ruhunu ve arkadaşlıkları asla kaybetmeyin. DENEYAP ekosisteminde sizlere yol gösteren abilerinize, ablalarınıza ve birlikte yürüdüğünüz kardeşlerinize sımsıkı sarılın. Onları adeta ailenizin bir ferdi bilin. En önemli davamız olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin motor gücü de işte bu takım ruhudur. Bu hamlenin asıl hedefi ise tam bağımsız, teknoloji geliştiren, paradigma değiştiren, oyun kuran bir Türkiye inşa etmektir. İşte bu hamlenin çekirdeği de ruhu da sizlersiniz. Bu güzel ülkenin geleceğinde sizlerin imzası olacak. Şimdi daha büyük hayaller kurmanın vakti. Hayattaki KIZILELMA’nız ufukta parlıyor. Sürekli merak edin ve sorgulayın. Sınırları zorlayın. Paradigmaları kırın. Başarısız olmaktan asla korkmayın ve pes etmeyin. Ve en önemlisi bu milletin evlatları olarak kendinize inanın. Burada öğrendiklerinizle TEKNOFEST'te kendi takımlarınızı kurmaya devam edin. DENEYAP mezunları olarak sizden ricam, sizden sonra gelen kardeşlerinize mentörlük yapmanız, bu meşaleyi söndürmeden taşımanızdır. Sizlerle bir arada olmaktan onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli teknolojiler geliştiren Milli Teknoloji Hamlesine imza atan bir Türkiye var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada gençlere seslenerek:

"Bizim medeniyetimiz, 'Oku. Yaradan Rabbinin adıyla oku' emri üzerine bina edilmiştir. Bu ilahi mesaj, özünde kâinatın anlamlandırılması manası taşıyor. Ve bu söz bize, kitaplarla yol arkadaşlığı yapmanın da ötesinde, hayal etmeyi, merak etmeyi, keşfetmeyi, araştırmayı, geliştirmeyi söylüyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının bilimden uzak kalması düşünülebilir mi? Zengin düşünce ve bilim iklimi olmaksızın bir medeniyetin yükselişi mümkün olamayacağı gibi, kuvvetini ve etkisini sürdürmesi de imkânsızdır. Bizzat kendi tarihimiz ve insanlık tarihindeki nice örnek bize bu hakikati gösteren tecrübelerle doludur. O vakit, insanlık ailesinin adeta bir çıkış yolu aramakta olduğu bu çağda, muhakkak bilimsel çalışmaların bereketine yeniden sahip çıkmak, Peygamberimizin ‘ilim müminin yitik malıdır, nerede bulursa alır’ ifadesinin sırrına sarılmak zorundayız. Kendi evlatlarına olan sarsılmaz inancıyla geleceği inşa eden bir Türkiye var. Yapay zekadan biyoteknolojiye, nanoteknolojiden ileri imalata her alanda yerli ve milli teknolojiler geliştiren Milli Teknoloji Hamlesine imza atan bir Türkiye var. İnanıyorum ki, alın terimizi akıl terimizle bütünleştirecek gayretlerden vazgeçmedikçe; insanlığın geleceği adına taşıdığımız bu tarihi misyonun icrası daha mümkün olacaktır. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. TEKNOFEST’lerde rekorları sizlerle kırıyoruz. Sizlerin bayrağı çok daha yükseklere çıkaracağınızdan asla şüphe duymuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda en kıymetli hazinemiz sizlersiniz. Bu anlayışla; siz gençlerimizin bilim ve teknoloji kültürü ile buluşmasını ve her alanda yeni çalışmalar yapmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz en kıymetli işlerimizden biri Deneyap Teknoloji Atölyeleri’dir. Şimdi DENEYAP’ların hem ülkemiz adına hem de dünyada oluşturduğu etki bakımından gerçekten gurur verici bir yerdeyiz" şeklinde konuştu.