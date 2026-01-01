Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Akademik dünyadaki fildişi kulelerinden değil, halkın içinden konuşan Oytun Erbaş, son açıklamalarıyla yine gündeme oturdu.

Anadolu İrfanı Bilimle Buluştu!

Laboratuvar önlüğünün altına Anadolu’nun samimiyetini giyen Erbaş, modern tıp dünyasının dayattığı pek çok ezberi, genetik gerçekler ve kadim kültürümüzle harmanlayarak bir bir çürütüyor.

"Bizim Genimiz Başka, Bizim Mayamız Başka!"

Batı’dan ithal diyet listelerine ve yaşam tarzı dayatmalarına karşı çıkan Erbaş, Türk insanının genetik yapısının benzersizliğine dikkat çekiyor. "Çarıklı Profesör" lakabını gururla taşıyan Erbaş, şu çarpıcı tespitlerde bulundu:

"Biz bu toprakların çocuklarıyız. Bizim genetiğimiz de, bağışıklığımız da, hatta acıya dayanıklılığımız da bu topraklara özgüdür. Batı’nın laboratuvar çıktılarını bize 'tek gerçek' diye yutturmaya çalışanlar, Anadolu’nun genetik şifrelerini bilmeyenlerdir."

Milletin Adamı, Bilimin Vicdanı

Oytun Erbaş’ın halk diliyle yaptığı açıklamalar, özellikle seçkinci ve halktan kopuk akademisyenleri küplere bindiriyor. Ancak milletin bağrına bastığı "Çarıklı Profesör", laboratuvardaki teknik bilgiyi kahvehanedeki vatandaşın anlayacağı sadeliğe indirgeyerek gerçek bir "Hoca" olduğunu kanıtlıyor.

Zihinleri Köleleştirenlere Osmanlı Tokadı!

Eğitim adı altında zihinleri Batı’ya köle edilenlere karşı, "Kendi değerlerimizle bilim yapabiliriz" mesajı veren Erbaş, genetik araştırmaların sadece teknik bir iş olmadığını, aynı zamanda bir beka meselesi olduğunu vurguluyor.

Laboratuvarda bilim adamı, sokakta milletin evladı: Oytun Erbaş, şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor!