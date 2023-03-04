Artık ilaçlara son öksürük şurubundan çok daha etkili! Uzman isim teklif ediyor: İyi geliyor bunu yapın! Olay tarif

Vücudun ana soluk borusuna yabancı bir cisim kaçmışsa bunun atılmasına yönelik bir mücadele olarak da kuru öksürük görülebilir. Çocuğun etrafında sigara içiliyorsa, sigara dumanı, çocuğun solunum yollarını tahriş ederek altüst edecek ve kuru öksürüğe neden olabilir. Kulak enfeksiyonları da kuru öksürüğe yol açabilir. Bilhassa dar alanlarda sigara dumanını solumak astımlılarda öksürük, hırıltı, nefes darlığı gibi şikayetlerin artmasına yol açıyor, altüst ediyor. Saraçoğlu'nun önerdiği Karabaş otu ve kekik sigara bırakma kürü ile sigara alışkanlığınızdan kısa süre içinde kurtulabileceksiniz.

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan sigarayı bırakmak isteyenlere müjde. Saraçoğlu tarafından önerilen Karabaş otu ve kekik kürü ile nikotin yerine daha sağlıklı bir alternatif tercih edebileceksiniz. İşte karabaş otu ve kekik kürü hazırlanışı...

Ayrıca Saraçoğlu’nun önerdiği Karabaş otu ve kekik sigara bırakma kürü ile sigara alışkanlığınızdan kısa süre içinde kurtulabileceksiniz. İşte Saraçoğlu’nun çok merak edilen sigara bıraktırma kürü...

KARABAŞ OTU ÇAYI İLE SİGARA BIRAKMA KÜRÜ

Malzemeler:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-7 tane başak halinde karabaş otu

-1 bardak su

NASIL HAZIRLANIR?

1 bardak suyu kaynatın ve içine 7 adet karabaş otunu atın.Bu şekilde 6-7 dakika kaynattıktan sonra ılımasını beklediğiniz karışımı süzün ve canınız ne zaman sigara isterse bu karışımdan bir yudum için. Öğlene kadar içeceğiniz karabaş otu bittikten sonra öğleden sonra daha etkili bir karışım olarak kekik kürünü tercih edebilirsiniz.

KEKİK KÜRÜ İLE SİGARA BIRAKMA YÖNTEMİ

Malzemeler:

-1 tatlı kaşığı kuru kekik

-1 bardak su

NASIL HAZIRLANIR?

Kaynamış bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı kuru kekik atın ve bu şekilde 6-7 dakika daha kaynatın. Ocağın altını kapadıktan sonra kürün ılımasını bekleyin ve ılıdıktan sonra süzerek dilediğiniz zaman diliminde tüketin. Sigara içme isteğinizi yok edecek bu karışımı canınız ne zaman sigara içmek isterse tüketebilirsiniz.

Peki Başka Neler Yapılmalı?

Şayet öksürük balgamlı bir öksürükse, netlikle öksürük şurubu kullanmayın. Bu sebepten öksürüğün kesilmesi değil, öksürükle beraber balgamın sökülüp atılması önemlidir. Öksürürken çocuğunuzu yüzüstü olarak dizinize yatırın, sırtına hafif hafif vurarak balgamın çıkmasına yardımcı olun. Geceleri öksüren çocuğunuzun yastığının altına destek koyarak dik uyumasını sağlayın. Sümüğün boğazından altlara kayarak tahrişe yol açmasını da yasaklamış olursunuz. Yüzüstü veya yan yatırmak da tahrişi önler.

Öksüren çocuğunuzun odasını kesintisiz nemli tutun. Yanında bir çaydanlık su kaynasın. Odayı fazla ısıtmayın. Yatmadan önce çocuğunuzun boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verin. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük çocuklara süt vermeyin. 18 aylıktan büyük çocuklar için birkaç damla ılık su içinde eritilmiş bala limon suyu katarak hazırlayacağınız içeceği verebilirsiniz.

İlginizi çekebilir→ Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! 'Çocuklar istediği kadar içebilir' dedi! Maalesef tek şartla: Bakın ne çıktı! haberi için→ TIKLAYINIZ

Öksürük İçin Doğal Yöntemler

Karmaşık Çay

Elma kabuğu ve çekirdeği; Bir elmanın kabuğunu soyun, bir kaç da çekirdeğini koyun, birazcık ıhlamur, bir iki karanfil, belki bir tarçın kabuğu.Bir dilim de limon..Bunu üşüttüğünüz günlerde sizde için sıcak sıcak ve bolca, ılık ılık çocuğunuza içirin 1 yaşından büyük çocuklar için balla tatlandırabilirsiniz.

Bal & Zencefil

Büyükler için çocuğunuza kullanmayın bir tatlı kaşığı bala toz zencefili karıştırarak macun yapıp için yiyin, boğazınıza çok iyi gelir.

Pekmez & Karabiber

İki tatlı kaşığı dut pekmezine uygun ölçüde karabiber katıp karıştırın ve günde bir kaşık verin. Bir iki güne kadar öksürük geçecektir. 1 yaş sonrası

Karmaşık Çay

Okaliptüs, Hatmi çiçeği, Dal tarçın, Nane, Ihlamur, Meyan kökü, İsme çayı, Kekik, Elma kabuğunu karıştırarak, demleme yöntemi çay yapın ve içirin. 1 yaşından büyük bebekler için bal ile tatlandırılabilir. Daha ufak bebeklerde ise pekmez kullanılabilir.

En hızlı öksürük kesici evde yapabilirisiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir.

Ciğerden gelen öksürüğe ne iyi gelir?

Ciğerden gelen kuru öksürük

Kuru öksürük;

Eğer ateş, mide bulantısı, halsizlik ile birlikte görülmüyorsa genellikle ciddi bir hastalık belirtisi olmasa da kuru öksürük özellikle nezle ve grip, farenjit, astım, geniz akıntısı, reflü, kalp yetmezliği, tüberküloz, akciğerde sıvı toplanması gibi durumlarda ortaya çıkar.

Öksürük şurubu malzemeleri:

Zencefil

Bal

2 limon

Su

#Öksürük şurubu yapılışı:

Zencefili soyun ve parçalara bölün. Limonların kabuklarını rendeleyin.Bir sos tavasına 1 bardak su koyun. İçine 1/4 bardak zencefil dilimi ekleyin. 2 yemek kaşığı limon kabuğu ekleyin.Karışım kaynayana kadar pişirin ve 5 dakika kadar kaynatın. Karışımı süzün ve bekleyin. Bir bardak balı tencereye koyup ısıtın. Karışımı bala karıştırın. 1-2 dakika karıştırdıktan sonra dinlenmesi için bekletin. Ev yapımı şurubunuz hazır.

İlginizi çekebilir→ Çarşafının altına sabun koyuyor! Nedenini öğrenince siz de yapacaksınız: Doktorları bile şaşkın! haberi için → TIKLAYINIZ

Bal & Karabiber

1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılarak verilir.Ardından da süt. Bu yöntem biz büyükler için de etkilidir.1 yaş sonrası

Tereyağ & Pekmez

2 çorba kaşığı tereyağıyla 1 çorba kaşığı pekmezi biraz 1 tatlı kaşığı suyla kaynatın, ılıkken içirin…Hem çok lezzetli hem de öksürüğü şıp diye kesiyor. 6 ay sonrası için

Karmaşık Çay

Aktarlardan bulunan “Havlıcan” kökü 1 taneyi 2 kere kaynatabilirsiniz, elma kabuğu, kabuk tarçın ve ıhlamur kaynatılarak balla tatlandırıp içirin. 1 yaş sonrası

Ihlamur & Ayva Yaprağı

Ihlamurla ile ayva yaprağı birlikte kaynatıp verilirse öksürük için iyi bir çözüm olabilir. 1 yaşından ufak bebekler için

Soğan Kürü 1

1 baş beyaz soğan, 1 çay bardağı toz şeker; Soğan piyazlık doğranır ve çukur bir kaba konur. Toz şekerin tümü soğanın üzerini örtecek biçimde dökülür. 1 saat sonra çukur kapta soğanın üstüne kadar suyunu bıraktığını göreceksiniz. Bu sudan istediğiniz zaman , istediğiniz sıklıkta en az 1 yemek kaşığı içmek gerekir. toz şeker yerine bal da konulabilir.



İlginizi çekebilir→ Akaryakıt fiyatları: Motorine zam geldi mi, Benzin zam yapıldı mı, fiyatı kaç oldu? Araç sahipleri: Güncel 4 Mart LPG, motorin ve benzin ne kadar? Haberi için → TIKLAYINIZ

Soğan Kürü 2

Soğanı çektikten sonra cücüğünü rey. Alttan yorgan iğnesiyle derin delikler aç.Bir çay fincanına yada bardağa soğanı oturt. Oyduğun kısma bal doldur.bardağa süzüleni verebilirsin.Bu arada bal boşalınca bir kere daha balla doldur.İki kere balın süzülmesi yeterli. Sonra soğanı atabilirsin. Bu ölçüyü bir gün içinde harcayın. 2-3 gün yapıldığında yeterli oluyor zaten.

Turp Kürü

Ufak bir mandalina büyüklüğündeki siyah turbun üstünden kapak olacak biçimde kesilir. Altıda düz durması için kesilip düzenlenir. Kabak oyacağı ile içi oyularak boşaltılır. Ufak bir kasenin içine oturtup içini ağzına kadar balla dolduruyoruz. 8-10 saat sonra balın etkisiyle turbun suyu dışarıya doğru koyduğumuz kasenin içine akıyor.

İşte bu suyu kendiniz yada çocuğunuza sabah, öğle akşam birer tatlı kaşığı içiriyoruz. İçimi balla karmaşık bir tat olduğundan fena sayılmaz hatta alışabilir dahi. Yalnız alt yukarıya 12 saatte bir içine yeniden bir ölçü bal daha ilave ediyoruz ki suyu iyice çıksın. Kasedeki suyu kaşık kaşık içiriyoruz aktıkça. 3-4 gün sonra şayet öksürük geçmezse ikinci bir turp hazırlayabilirsiniz.

Not: Burada yazılanlar yalnızca öneri niteliğindedir.Teşhis ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.



İlginizi çekebilir→ Eczacı bir beyin reçete tarifi defne yaprağı ve kolonya! Faydaları: Bir değil bin bir! İşte çayı, kürü yeni tarifleri haberi için→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bunu yapan herkes memnun haberi için → TIKLAYINIZ