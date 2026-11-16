Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve grubunu puansız tamamladı.
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve grubunu puansız tamamladı.
Milliler, bu sonucun ardından A Ligi'nde oynadığı 6 maçının tamamını kaybetti.
Ay-yıldızlılar 4 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Fransa, grubu 13 puanla lider tamamladı.
A Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile oynadığı maç Avrupa basınında gündem oldu.
Özellikle kaleci Berke Özer'in performansı Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
İşte Fransa-Türkiye maçı ile ilgili Avrupa basınına yansıyan haberler...
OUEST FRANCE: Fransa gerekeni yaptı, fazlasını değil. Düzensiz geçen ve kontrolü ele geçiremeseler de üstünlük kurdukları bir maçta Fransa Bordeaux’da hedefine ulaştı.
"BERKE ÖZER YEDİ KURTARIŞ YAPARAK MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"
L'EQUIPE: Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı.
Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.
LE FIGARO: Fransa, İtalya'da aldığı ağır yenilginin ardından Türkiye'yi yenerek çeyrek finallerindeki yerini garantiledi. Fransa açısından zorlu bir maçtı.
"BERKE OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"
LA VOIX DU NORD: Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu?
Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.
"BERKE İLK YARIDA ADETA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ"
AS: Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Fransa, San Siro'daki yenilginin ardından toparlanmaya çalıştı ancak Türkiye karşısındaki galibiyetleri de tüm şüpheleri ortadan kaldırmadı.
Zidane'ın takımı Mbappe'nin ilk 11'e dönmesine rağmen, etkileyici bir performans sergilemekten uzaktı.
"FRANSA BERKE'YE RAĞMEN BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ"
KICKER: Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.
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