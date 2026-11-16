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Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve grubunu puansız tamamladı.

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Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

Milliler, bu sonucun ardından A Ligi'nde oynadığı 6 maçının tamamını kaybetti.

#2
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

Ay-yıldızlılar 4 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Fransa, grubu 13 puanla lider tamamladı.

#3
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

A Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile oynadığı maç Avrupa basınında gündem oldu.

#4
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

Özellikle kaleci Berke Özer'in performansı Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

#5
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

İşte Fransa-Türkiye maçı ile ilgili Avrupa basınına yansıyan haberler...

#6
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

OUEST FRANCE: Fransa gerekeni yaptı, fazlasını değil. Düzensiz geçen ve kontrolü ele geçiremeseler de üstünlük kurdukları bir maçta Fransa Bordeaux’da hedefine ulaştı.

#7
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

"BERKE ÖZER YEDİ KURTARIŞ YAPARAK MÜKEMMEL BİR MAÇ ÇIKARDI"

#8
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

L'EQUIPE: Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı.

#9
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu.

#10
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

LE FIGARO: Fransa, İtalya'da aldığı ağır yenilginin ardından Türkiye'yi yenerek çeyrek finallerindeki yerini garantiledi. Fransa açısından zorlu bir maçtı.

#11
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

"BERKE OLAĞANÜSTÜ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

#12
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

LA VOIX DU NORD: Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu?

#13
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.

#14
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

"BERKE İLK YARIDA ADETA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ"

#15
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

AS: Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.

#16
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Fransa, San Siro'daki yenilginin ardından toparlanmaya çalıştı ancak Türkiye karşısındaki galibiyetleri de tüm şüpheleri ortadan kaldırmadı.

#17
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

Zidane'ın takımı Mbappe'nin ilk 11'e dönmesine rağmen, etkileyici bir performans sergilemekten uzaktı.

#18
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

"FRANSA BERKE'YE RAĞMEN BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ"

#19
Foto - Fransızlar galibiyetten çok onu konuştu: Mükemmel bir maç çıkardı!

KICKER: Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.

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