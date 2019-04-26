Artık çalışmıyor dedi... Tartışmaya açtı

Macron, sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunlara çözüm bulmak ve taleplerine yanıt vermek için ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarının ardından Elysee Sarayı'nda basın toplantısı yaptı.

Sarı yeleklilerin eylemlerinin sürdüğünü ancak kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Macron, aralık ayında sarı yeleklilerin taleplerine ilişkin bazı düzenlemeler getirdiğini hatırlattı.

Ülkede son iki yılda yapılan reformları doğru bulduğunu ve devam etmesi gerektiğini dile getiren Macron, "Sarı yelekliler hareketi derin bir adaletsizlik duygusunu aktarıyor." dedi.

Macron, ülkede oy kullanma zorunluluğu getirilmesine yönelik bir talebin olduğunu ancak bunu doğru bulmadığını ve şu an yaşanan sorunlara çözüm üretmediğini söyledi.

Gelir vergisi ve emeklilik maaşı

Halkın referanduma gidebilmesi için gereken imza sayısının 4,5 milyondan 1 milyona indirileceğini açıklayan Macron, 2022'ye kadar belediye başkanlarının onayı olmadan kentlerde okul ve hastanelerin kapatılamayacağını kaydetti. Macron, çalışan vatandaşların ödemesi gereken gelir vergisinin düşürüleceğini bildirdi. Şirketlerin de ödemesi gereken bazı vergilerin kaldırılacağını ve kamu harcamaların düşürüleceğini ifade eden Macron, öğrencilere daha iyi eğitim verilebilmesi için anaokul ve ilkokullardaki sınıfların birkaç sene içinde 24 öğrenciyi geçmeyeceğini açıkladı.

Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşına 1 Ocak itibarıyla yeni düzenleme getirileceğini belirtti.

Emeklilik sisteminin daha adil olması ve emeklilik maaşının en az bin avro olması gerektiğini söyleyen Macron, iklim değişikliği ile mücadelenin ülkenin ve Avrupa'nın kalbinde yer alması gerektiğini ifade etti.

(*)Schengen bölgesinde temel reform

Schengen'in “gözden geçirme” konusundaki önceki önerisini genişleterek, mültecilere almayı reddeden ya da sınır kontrollerini uygulamayan ülkelerin sınırsız bölgenin bir parçası olmaması gerektiğini belirten Macron, "sınırlarını koruyan bir Avrupa" istediğini söyledi.

Macron 26 AB ülkesi için göçmenlik prosedürlerini bir araya getiren Schengen şu anki durumunda "artık çalışmadığını" öne sürdü. Schengen Bölgesi'nde "sorumluluk ve dayanışma" temelinde reform yapılması gerektiğini söyleyen Macron, daha az sayıda devletle yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Macron, iltica için gerekli şartlara sahip kişilerin ülkeye kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkenin göçmen politikasına ilişkin her yıl parlamentoda bir oturum düzenleneceğini söyleyen Macron, ayrıca iltica hakkını kötüye kullananlarla da mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mezun olduğu okulu kapatmak istiyor

Macron, şu an herhangi bir konuda referanduma gitmeyi düşünmediğini ancak gerektiğinde referandum yapılabileceğini ifade etti.

Fransa'da elitlerin okulu sayılması ve devlete yönetici yetiştirmesiyle öne çıkan Ulusal İdarecilik Okulunu (ENA) kapatmak istediğini kaydeden Macron, 2004'te mezun olduğu ENA'nın yerine daha iyi bir eğitim kurumunun kurulması gerektiğine dikkati çekti.

"Bir sonraki seçim umrumda değil"

Macron, bir gazetecinin 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili sorusuna, "Bir sonraki seçim umrumda değil. Görevimi başarıyla tamamlamak istiyorum. Ülkemin başarılı olmasını istiyorum çünkü onu her şeyden daha çok seviyorum. Bugün bu benim konum değil. 5 yıl önce de bu benim konum değildi." şeklinde yanıt verdi.

Milletvekili ve senatörlerin sayısının yüzde 25-30 azaltılacağını belirten Macron, parlamentoda tüm siyasi partilerin orantılı temsil edileceğini söyledi.

Macron, geçen pazartesi yapması planlanan açıklamasını, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın nedeniyle iptal etmişti.

Ülke çapında düzenlenen "ulusal müzakere" toplantıları 3 ay sürmüştü.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken bine yakın göstericiye hapis cezası verildi.

(*)Schengen nedir?

Avrupa Birliği’nde Schengen Antlaşması 14 Haziran 1985 tarihinde imzalandı. 33 ülkeye tek bir vize ile girilmesini sağlayan ortak bir vize olan Schengen’le Avrupa’da en fazla 6 ay içinde 90 gün kalabilirsiniz. Schengen Antlaşması’na imza atan ülkeler arasında sınır kapıları yok. Sınır ve gümrük kontrolleri ise olağanüstü durumlar dışında uygulanmıyor. Bu sayede insanlar pasaport kontrolünden geçmeden bir Schengen ülkesinden diğerine serbestçe seyahat edebilmektedir. 26 Schengen ülkesi, 27 Avrupa Birliği ülkesinin 22’si ve 4 Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeden oluşuyor. Güney Kıbrıs, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan AB üyesi olmasına rağmen Schengen’e dahil değil. İzlanda, İsviçre, Lihtenştayn ve Norveç AB üyesi olmamasına rağmen Schengen’e dahil. AB’den ayrılma kararı alan İngiltere ve İrlanda da Schengen rejimine dahil değil.

Schengen ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İzlanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Schengen üyesi olmayan ancak Schengen vizesi ile seyahat edilebilen ülkeler: Bulgaristan, Hırvatistan, Monako, Romanya, San Marino, Vatikan.