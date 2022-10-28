Artık 13’üncüyüz! Türkiye’nin yeni sırası neleri değiştirecek?

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılıyor.

Avrupa kupalarında 2022-23 sezonu sürerken temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir'in gruplarında oynadığı karşılaşmaların ardından sıralamamız değişti.

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 13. sıraya yükseldi

Bu sene takımlarımız tarafından kazanılan toplam puan 8.400'e yükselirken Türkiye toplamda 28,700 puanı ile genel sıralamada 13.sıraya yükseldi.

Avrupa maçlarında iyi performans sergileyen takımlarımızın ülke puanına katkısının devam etmesi bekleniyor.

UEFA ülkeler sıralamasında 13. konumda bulunan ülke Avrupa'ya, 2 Şampiyonlar Ligi,1 Uefa Avrupa Ligi ve 2 Avrupa Konseferans ligi olmak üzere toplam 5 takım gönderebilecek.

UEFA'nın ülke sıralamasında son durum şu şekilde:

1. İngiltere 99,998

2. İspanya 87,569

3. Almanya 75,856

4. İtalya 69,640

5. Fransa 57,164

6. Hollanda 53,900

7. Portekiz 52,716

8. Belçika 37,200

9. İskoçya 36,400

10. Avusturya 33,600

11. Sırbistan 31,375

12. Norveç 28,750

13. Türkiye 28,700