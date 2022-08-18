Artem Dzyuba, İstanbul'a geldi
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile ismi anılan Artem Dzyuba, İstanbul'dan fotoğraf paylaştı. Yıldız golcü Beşiktaş'ın stadyumunu paylaştı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile ismi anılan 33 yaşındaki Rus golcü oyuncu Artem Dzyuba, İstanbul'dan fotoğraf yayınladı.
Sportif direktör onaylamıştı
Adana Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk, daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Sport24'ten Anastasia Dragomir'e konuşan Göktürk, "Evet, iddialar doğru. Artem Dzyuba için resmî bir teklifte bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Dzyuba'nın Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı paylaşması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.