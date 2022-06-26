Artem Dovbyk kim kaç yaşında? Artem Dovbyk hangi takımlarda oynadı?
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'nin Ukraynalı golcü Artem Dovbyk ile el sıkıştığı gelen haberler arasında. Artem Dovbyk'in sarı-lacivertli kulüple kiralık sözleşmesi imzalaması bekleniyor. Peki, Artem Dovbyk kim?
Fenerbahçe yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertli kulübün Artem Dovbyk ile ilgilendiği ileri sürüldü. Oyuncunun kulübü Dnipro ile Fenerbahçe’nin anlaştığı futbolcunun da transfere onay verdiği gelen haberler arasında. Peki, Artem Dovbyk kim?
Artem Dovbyk kim kaç yaşında? Artem Dovbyk hangi takımlarda oynadı?
Artem Dovbyk 21 Haziran 1997'de dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2010'da başlayan Artem Dovbyk, 2014'te Cherkaskyi Dnipro formasıyla profesyonel kariyerine adım attı. Dinyeper, Zaria Balti, Midjylland, SønderjyskE formaları giydi. 2020 yılında Dnipro'ya imza atan golcü futbolcu takımıyla 45 maça çıktı. SK Dnipro-1 formasıyla 24 gol atan futbolcu Ukrayna Milli Takımı formasını ise 11 maçta giydi.