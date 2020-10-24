  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul kararı
Gündem

Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul kararı

İstanbul'da artış gösteren koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte yürüteceği 5 günlük çalışmasına başladı. Bakan Koca’nın gün içerisinde farklı programlarla kentteki gelişmelere ilişkin bilgiler alacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:44:00 -
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul kararı

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük çalışmalarına başladı.

Prof. Dr. Murat Dilmener hastanesine gelen Bakan Koca, burada hastane yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek.

Bakan Koca’nın daha sonra gün içerisinde 112 Komuta Merkezi ve Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Sağlık bakanı Fahrettin Koca, artan vakaların ardından dün yaptığı açıklamada 5 gün boyunca İstanbul'da çalışmalarını yürüteceğini ve Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın da İstanbul'da gerçekleşeceğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Gündem

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 1’i komiser 4 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan açılan soruşturma tamamlandı. ..
Azerbaycan Ermenistan'ın belini Turan taktiğiyle kırdı
Dünya

Azerbaycan Ermenistan'ın belini Turan taktiğiyle kırdı

Dağlık Karabağ'da işgal edilen topraklarını geri almak için savaşan Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı kuzey ve güneyden kuşatarak Türkleri..
Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!
Gündem

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!

Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay