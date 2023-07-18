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Yerel Artan kiralar yüzünden yaşlı kadın intihara teşebbüs etti
Yerel

Artan kiralar yüzünden yaşlı kadın intihara teşebbüs etti

Yeniakit Publisher
2023-07-18 13:02:00 -
Artan kiralar yüzünden yaşlı kadın intihara teşebbüs etti

Ardada gelen zamlar, durmak bilmeden artan fahiş kiralar yüzünden her gün başka bir acı yaşanıyor. Tarafların birbirlerini öldürdüğü vakalarda artış görülürken, gücü kimseye yetmeyen bazı mağdurlar kendi canına kıymayı göze almış durumda…

Ardada gelen zamlar, durmak bilmeden artan fahiş kiralar ve buna hala bir çözüm bulamayan devlet yüzünden her gün başka bir acı yaşanıyor. Tarafların birbirlerini öldürdüğü vakalarda artış görülürken, gücü kimseye yetmeyen bazı mağdurlar kendi canına kıymayı göze almış durumda…

Sarıyer’de, vefat eden eşinin 5 bin TL'lik emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Hülya Nevzat Erinç, 3 bin lira olan kirasını 10 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibine itiraz edince evden çıkartıldı.

Bunun üzerine yeni bir ev bulamayan Erinç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra doğalgaz vanasını açarak, arkasında bir veda mektubu yazılı kağıt ve son 130 TL bırakarak intihar girişiminde bulundu.

Gaz kokusu ihbarına gelen ekipler, baygın haldeki Erinç'i acil olarak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören kadın, barınma ihtiyacı giderilince taburcu olmayı bekliyor.
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