  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tecavüz soruşturması geçiren Fransız Bakan, davadan yırttı
Taliban Kabil Havalimanı’nda çalışan kadınlara çağrı yaptı
Aranan dünyaca ünlü yıldız bulundu
Marcao sahalara geri dönüyor
Ekonomi Artan kira fiyatlarına karşı bomba çözüm
Ekonomi

Artan kira fiyatlarına karşı bomba çözüm

Başta İstanbul olmak üzere, büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 07:10:00 -
Artan kira fiyatlarına karşı bomba çözüm

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı zirve yaptı. Kapanan özel yurtlar ve kısıtlı devlet yurt kapasitesi sebebiyle alternatif çözümler aranıyor. Hem yüksek kira bedelleri hem kiralık konut bulma sıkıntısı AK Parti’nin de gündemine geldi. AK Parti milletvekillerine, seçim bölgelerinden, son dönemde en fazla kira artışları ile ilgili şikâyetler gelmeye başladı. Bunun üzerine milletvekilleri, ilgili bakanlıklarla kira artışlarına çözüm bulunması konusunda görüşmeler yaptı.

Edinilen bilgilere göre, inşaat şirketlerinin kiralama amacıyla yapacakları konut ve işyerlerine yönelik bazı desteklerin verilmesi ve kira gelirlerinden alınan vergilerde indirime gidilmesi gibi formüller tartışılıyor. AK Parti kurmayları, destek ve vergi indirimlerinin gündeme gelmesi durumunda; kiralama amaçlı üretilecek konut sayısının artacağını, bu durumun kira artışlarını da önleyeceğini dile getiriyor. Maliye Bakanlığı’nın da milletvekillerinin önerileri doğrultusunda vergi indirimi, kira amaçlı konut ve işyeri üretilmesine destek verilmesi gibi konularda bir çalışma başlattığı belirtiliyor. Öte yandan AK Parti yönetimi, bir süredir çalışmaları devam eden ve herhangi bir olağanüstü durum nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin kiradan muaf olmalarını düzenleyen taslağı da yeni dönemde Meclis gündemine getirecek.

Konuyla ilgili konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan da “Pandemide evden çalışmayla birlikte talebin azaldığı ofis blokları, ilgili yeterlilikleri sağlamaları durumunda yükseköğrenim öğrenci yurdu veya öğrenci pansiyonu olarak hizmet verebilirler. Bu sayede talep bir miktar karşılanabilir. Bu konuda adımlar atılmalı. Öte yandan Kira fiyatlarında tansiyonun azalması için yeni inşaat arzı şart. Lakin arzlar piyasaya çıkana kadar fiyatlarda artışlar devam ediyor. Müteahhitler için de bazı teşvikler ve mevzuat kolaylıkları sağlanabilirse arz daha hızlı artabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Saban

Artan sadece kirami tuik hesabi millet in hesabi ayni degil verilen enflasyon zammi insanların tekrar ayni aljm gucune kavusamiyor iste en buyuk sikinti burada biz tuik hesabi yanlos yapmisiz deyip insanlari rahatlatmaniz gerekiyor yoksa vatandasin inanci kalmadi
  • Yanıtla

vatandaş

Müteahhitlere hangi kolaylıklar lazımmış? Adamlar fiyat düşmesin diye satılığa çıkardıkları daireleri yıllarca yüksek fiyattan bekletecek kadar açgözlüler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay