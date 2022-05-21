Artan hırsızlık vakaları hem halkı hem de esnafı bezdirdi!

Merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi'nde üst üste yaşanan hırsızlık vakaları esnafı ve halkı tedirgin ediyor.

Kentte iş yerleri ve araçlarında yaşanan hırsızlık olayları hem halkın hem de esnafın tepkisine neden oldu. Özellikle son haftalarda artış gösteren soygun ve hırsızlık olaylarına tepki gösteren Diyarbakır esnafı ve halkı, asayişin daha fazla olması gerektiğini belirtti.

Sürekli eşyaların çalındığını belirten Peynirci esnafı Mehmet İşçi, "Burada esnaflık yapıyoruz, hırsızlardan dolayı başımız bayağı büyük dertte. Sürekli eşyalarımızı ve korkuluklarımızı çalıyorlar. Bize hırsızlardan dolayı rahatlık yok. Emniyet sözde bekçi aldılar ama bekçilerin hiçbir faydası olmadı. Ne dolaşan bir bekçi ne de gezen emniyet birimi var. Hırsızlar istediklerini alıp götürüyorlar." dedi.

"Ana cadde olmasına rağmen güvenlik yetersiz"

Hırsızlar için çözüm beklediklerini belirten İşçi, "Piyasa zaten bayağı durgundur. Hırsızların bize verdiği zararın haddi hesabı yok. Hiçbir emniyet birimi ne gündüz ne de gece buralarda dolaşmıyor. Onları aramamıza rağmen 'Biz gelemiyoruz siz gelin' diyorlar. Biz gittiğimizde de hiçbir şey yapılmıyor. Kayıtları alıp herhangi inceleme yapılmadan kenara atıyorlar. Peki buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Biz sadece dükkanlarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Hırsızlar 6 yıl önce evime girdiler, 5-6 adet telefonumu ve paralarımı çaldılar ancak hiçbirinden ses seda çıkmadı. Buradan kim ne götürüyorsa hiç kimsenin umurunda değil. Ana cadde olmasına rağmen güvenlik yetersiz durumda." ifadelerini kullandı.

Mehmet İşçi

"15-16 yaşındaki çocuklar silah sıkmaya başladı"

İşçi, "Hırsızlar benim 6 bidon peynirimi, komşu dükkanların korkuluklarını ve apartman sitesinin rögar kapaklarını da çaldılar. Hiçbir polis memuru buraya gelmedi. 15-16 yaşındaki çocuklar silah sıkmaya başladılar. Bizim isteğimiz; insanların güvenliğini sağlamaları ve bu hırsızlar için çözüm bulmalarıdır." dedi.

"Can güvenliğimiz olmadığı için hırsızlara da dokunamıyoruz"

Site sakinlerinden Zülküf Çelik ise şöyle konuştu:

Evlerimizde hırsızlardan dolayı rahat oturamıyoruz. 3 yıldan beri burada hırsızlık vakaları yaşanıyor. Emniyete şikâyet ettiğimizde 'dilekçelerinizi kaymakamlığa verin' diyorlar. Oradan da bir şey elde edemiyoruz. Bekçiler ve polisler tam olarak dolaşmıyorlar. Can güvenliğimiz olmadığı için hırsızlara da dokunamıyoruz. Hırsızlar bazı yerleri kendilerine mesken ederek, bally çekiyorlar ve orada yatıyorlar. Bu nereye kadar devam edecek? Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı bu işin takipçisi olsunlar.

Deniz Yılmaz

"Umarım yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulunur"

Artan hırsızlıklardan dolayı rahat edemediklerini dile getiren matbaa işletmecisi Deniz Yılmaz, "Uzun süredir buralarda sürekli hırsızlık olayları yaşanıyor. Komşularımız da bu durumdan şikayetçidir. Komşu esnafımızın korkulukları, sitenin rögar kapaklarını ve bizim de hiltimizi çaldılar. Çalınan malzememizden dolayı işimiz de aksıyor. Hırsızlık vakaları çok arttı ve bundan şikayetçiyiz. Artık evimizde rahat uyuyamaz hale geldik. Umarım yaşanan hırsızlık olaylarına çözüm bulunur, gittikçe daha kötüye gidiyor. Uyuşturucu ve hırsızlıkta Diyarbakır şu an zirveyi yaşıyor. Yetkililerden bu vakaların bitmesini talep ediyoruz." dedi. (İLKHA)