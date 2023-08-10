Art arda Kur'an yakıyorlar! Danimarka askeri olarak nasıl işgal edilir? İşte en basit yöntem

Dünyada fuhuş ve uyuşturucu kullanımında en üst sıralarda olan müptezel sapık ülke Danimarka'da İslam ve müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Bir çok müslüman ise Danimarka'nın askeri olarak zapt edilmesi ve en basit işgal senaryoları hakkında fikir üretiyor.

Anti demokratik Krallık ile yönetilen Jylland yarımadası üzerindeki minik ülke bir kısmı LGBT'li 22 bin askere sahip. Süper silahları bulunmayan ülkenin askeri tesislerinin sadece dronlarla ele geçirilmesi bir kaç saati bulabilir. Rusların yaptığı teorik tatbikatlarda 20 dakika içerisinde ülke tamamen işgal edilebilir olduğu ortaya çıkmıştı.

Almanlar 2 dünya savaşı'nda Danimarka'yı 6 saatte işgal etmişti.

Ayrıca İslam ülkelerinin uygulayacağı ekonomik ambargo ve doğu ülkelerinin uygulayacağı doğalgaz-enerji kesintileriyle Danimarka ekonomik ve siyasal olarak çok kısa sürede çöküşe geçecektir.

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