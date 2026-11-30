Edirne’de bir fırında çırak olarak mesleğe başlayan Arif Usta, yıllar içinde öğrendiği tarifleri kendi işletmesine taşıdı. 2000 yılında açtığı dükkânla temelleri atılan Arslanzade, bugün badem ezmesinden kurabiyeye uzanan ürünleriyle faaliyetini sürdürüyor.

Markanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Arif Usta’nın meslek hayatı 1974 yılında başladı. Fırında geçirdiği çıraklık yıllarında hamur hazırlamayı ve üretimin aşamalarını öğrenen usta, 26 yıl sonra kendi dükkânını açtı.

Çıraklıktan kendi dükkânına

Arif Usta’nın mesleğe adım attığı Edirne, badem ezmesi ve kurabiye çeşitleriyle biliniyor. Markanın paylaştığı tarihçeye göre ustanın çıraklık döneminde edindiği deneyim, daha sonra Arslanzade adıyla kurduğu işletmenin temelini oluşturdu.

İlk dükkânın 2000 yılında açılmasının ardından aile tarifleri işletmenin ürünlerinde kullanılmaya devam etti. Şirketin anlatımına göre bugün ailenin ikinci nesli de işin başında bulunuyor.

Arslanzade, üretimde aile içinde aktarılan tariflerin kullanıldığını ve kurabiye hamurunun elle yoğrulduğunu belirtiyor. İşletmenin üretim tesisleri ise Edirne Merkez’de, Lalapaşa yolu üzerinde yer alıyor.

Badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi ürünler arasında

Arif Usta’nın kurduğu markanın ürün yelpazesinde Edirne ile anılan badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi bulunuyor. Badem ezmesi farklı gramajlarda satışa sunulurken çikolata kaplı çeşidi de ürünler arasında yer alıyor.

Kurabiye seçenekleri arasında tereyağlı Kavala kurabiyesi, acıbadem kurabiyesi ve kallavi bulunuyor. Markanın satış sayfasında, kare ve ay kesim Kavala kurabiyelerinin yanı sıra Antep fıstıklı çeşit de listeleniyor.

Arslanzade’nin ürünleri yalnızca kurabiye ve badem ezmesiyle sınırlı değil. Lokum ve deva-i misk helvası da satışa sunulan tatlılar arasında bulunuyor.

Arif Usta Seti’nde farklı tatlılar bir arada

Marka, kurucusunun adını taşıyan Arif Usta Seti ile bazı ürünlerini bir arada sunuyor. Setin ürün sayfasında badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, kallavi ve deva-i misk helvasına yer veriliyor.

Badem ezmesi ile tereyağlı Kavala kurabiyesini bir araya getiren seçenek de şirketin satış sayfasında bulunuyor. Ürünler, tek tek veya farklı tatlıların bir araya getirildiği setler hâlinde sipariş edilebiliyor.