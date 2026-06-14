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Gündem Arslan: Okullarımız Birer Kaledir, Bu Kaleyi En Hassas Şekilde Koruyacağız
Gündem

Arslan: Okullarımız Birer Kaledir, Bu Kaleyi En Hassas Şekilde Koruyacağız

Yeniakit Publisher
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Arslan: Okullarımız Birer Kaledir, Bu Kaleyi En Hassas Şekilde Koruyacağız

TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonu, yaşanan müessif olayları yerinde incelemek amacıyla Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yoğun bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Komisyon üyesi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, bölgedeki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonu, yaşanan müessif olayları yerinde incelemek amacıyla Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yoğun bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Komisyon üyesi, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, bölgedeki temaslarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Birinci Ağızdan Dinliyor, İstişare Ediyoruz"

Arslan yaptığı açıklamada "TBMM Komisyonu olarak bölgede valilerimiz, emniyet, jandarma, milli eğitim ile aile ve sosyal hizmetler il müdürlerimizle bir araya gelerek geniş kapsamlı bilgi sunumları aldık. Ancak bizim için en önemlisi, bu işin tam merkezinde olan insanlarımızı dinlemekti. Okullarımızdaki eğitimcilerimizle görüştük; vefat eden ve yaralanan yavrularımızın kıymetli aileleriyle bir araya gelerek acılarını paylaştık. Bu olayların önlenmesi adına yapılması gerekenleri, bizzat işin içinde olan bu kişilerden birinci ağızdan dinledik, fikirlerini ve önerilerini aldık. Onların görüşleri bizim yol haritamız için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Okullarımızı Korumak Zorundayız"

Okulların güvenliğinin tavizsiz bir şekilde sağlanacağını vurgulayan Milletvekili Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Okullarımız bizim için birer kaledir. Evlatlarımızın eğitim yuvaları olan bu kaleyi en hassas şekilde korumamız lazım. Komisyon olarak yaptığımız bu istişareler ve aldığımız fikirler doğrultusunda, benzer olayların bir daha asla yaşanmaması adına gerekli adımları kararlılıkla atacağız."

TBMM Okul Olaylarını ve Dijital Risklerini Araştırma Komisyonu üyelerinin Pazartesi günü geç saatlere kadar devam edecek.

 

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