  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudi profesör: 'Türkiye'deki Türk ve Kürt sekülerleri her alanda kullanıyoruz' Kuzey Kore: Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğiz Genç yıldız için iyi, bizim için berbat rekor... Türkiye'ye karşı attığı golle tarihe geçti İsrail Kıbrıs'ı eyalet yapmak istiyor! Siyonizmin hedefi ilk önce yavru vatan sonra ana vatan! Katil bakan Smotrich, alçak çağrısını yineledi: Beyrut’ta 10 bina yerle bir edilsin Hayal Kırıklığıyla Başlayan Dünya Kupası Macerası: Bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu’ndan Özür Geldi 14 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Üsküdar'da caminin dibine alkollü müzikli bar! Dün Halkbank, bugün Akın Gürlek hedefte Ali Karahasanoğlu’ndan AP ve T24 çıkışı: Kuzey Kore'den nükleer ret!
Gündem Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı
Gündem

Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı

Aksaray'da Ömer Ç. (48) kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö. İle sokakta karşılaşınca cebinden çıkardığı falçata ile bir kulağını kesip kopardı. Olay yerine gelen polis Ömer Ç. İle iki akrabası gözaltına alırken dakikalarca aranıp bulunan kulak da Ahmet Furkan Ö. İle birlikte hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. İle sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı.

KOPAN KULAK ARANDI

Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23