  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu hatayı yapan yandı: Etler yakmadan, kontrollü ısıda pişirilmeli! Yanlış pişirme yöntemi risk taşıyor Bilim insanları açıkladı: İşte ömrü uzatan 5 besin! ‘Baraj taşacak’ dedi ve ekledi: İnşallah bir risk yok Dünyanın en zeki şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listede! Çölün ortasında son 15 yılın en büyük doğalgaz ve petrol sahası keşfedildi: Her yerden fışkırıyor İletişim Başkanlığı duyurdu! ‘15 Temmuz Milli Hafıza Projesi’ne başvurular başladı Erzurum'daki müze büyük ilgi çekti! 500 bin yıllık mamut fosilime ev sahipliği yapıyor! Türk İHA'sı BAE'nin verdiği hava aracını vurdu: Vurulan hava aracıyla ilgili şok dalgalarına sebep olacak iddia 
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Afyonkarahisar'da iki gün boyunca ilim ve irfan şöleni yaşandı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar'da iki gün boyunca ilim ve irfan şöleni yaşandı...

Afyonkarahisar’da düzenlenen “Sultan Dîvânî Mevlevîlik Günleri” kapsamında iki gün boyunca ilim, irfan, tasavvuf ve kültür eksenli etkinlikler gerçekleştirildi. Kadınanalar Kültür Derneği, Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen programlara Afyonkarahisarlılar yoğun ilgi gösterdi.

#1
Foto - Afyonkarahisar'da iki gün boyunca ilim ve irfan şöleni yaşandı...

Etkinlikler kapsamında Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda sanatçı Ahmet Özhan, “Anadolu’yu Mayalayanlar” başlıklı bir konuşma yaptı. Özhan konuşmasında, Anadolu’nun mayasının irfan, hikmet ve gönül medeniyetiyle yoğrulduğunu belirterek, Mevlânâ’dan Yunus Emre’ye uzanan tasavvuf geleneğinin asırlardır toplumu ayakta tuttuğunu ifade etti. Modern çağda insanlığın büyük bir manevi boşluk yaşadığına dikkati çeken Özhan, Anadolu irfanının yeniden hatırlanmasının ve genç kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

#2
Foto - Afyonkarahisar'da iki gün boyunca ilim ve irfan şöleni yaşandı...

Program kapsamında ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu tarafından sema mukabelesi icra edildi. TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN AKADEMİSYENLER KATILDI Etkinliklerin ikinci gününde Rıza Çerçel Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Sultan Dîvânî ve Afyonkarahisar’da Mevlevîlik” konulu sempozyum düzenlendi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda akademisyenin katıldığı sempozyumda, Sultan Dîvânî Hazretleri’nin düşünce dünyası, Afyonkarahisar’daki Mevlevîlik geleneği ve şehrin tasavvuf mirası ele alındı. Sempozyumda ayrıca Afyonkarahisar’da Mevlevîlik kültürünün daha güçlü şekilde nasıl yaşatılacağı, şehrin manevi mirasının kültürel hayata nasıl daha etkin taşınacağı ve bu birikimin gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağı konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Program kapsamında sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak kültür dünyasına kazandırılacağı belirtildi.

#3
Foto - Afyonkarahisar'da iki gün boyunca ilim ve irfan şöleni yaşandı...

Sempozyum kapsamında hat, ebru ve keçe sanatı ile Mevlevî mutfağına ilişkin atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar, geleneksel sanatlar ve Mevlevî kültürüne dair uygulamalı etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Usta sanatçılar tarafından gerçekleştirilen atölyelerde, asırlardır devam eden gelenekli sanatların incelikleri katılımcılarla paylaşıldı. Program kapsamında Mevlevîlik kültüründe önemli bir yere sahip olan mutfak geleneği hakkında da bilgiler verildi. Mevlevîhanelerde mutfağın yalnızca yemek hazırlanan bir alan değil; aynı zamanda edep, disiplin, sabır ve manevi terbiyenin merkezi olarak görüldüğü ifade edildi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda geleneksel sanatlara ait eserler sergilenirken, ziyaretçiler hem sanatkârlarla sohbet etme hem de uygulamalı çalışmaları yakından inceleme imkânı buldu. Katılımcılar, bu tür kültürel faaliyetlerin Anadolu’nun irfan mirasının yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. “EN BÜYÜK İHTİYACIMIZ YENİDEN GÖNÜL MEDENİYETİ” İki gün süren etkinliklerin kapanışında konuşan Kadınanalar Kültür Derneği Başkanı Fatma Gülşen Koçak, Afyonkarahisar’ın yalnızca ticari ve ekonomik değerlerle anılmasının eksik bir yaklaşım olduğunu söyledi. Koçak, “Afyonkarahisar sadece mermeriyle, sucuğuyla, kaymağıyla ve kaplıcalarıyla anlatılacak bir şehir değildir. Bu şehir gönlün, maneviyatın, edebin ve kardeşliğin şehridir. Bu topraklarda yalnızca ticaret yapılmadı; aynı zamanda ahlak, hikmet ve insanlık öğretildi.” dedi. Modern dünyanın insanı manevi değerlerden uzaklaştırdığına dikkati çeken Koçak, çağın en büyük krizlerinden birinin ruh ve anlam kaybı olduğunu ifade etti. Koçak, “Bugün insanlar teknolojiyle büyüdüğünü düşünüyor ancak vicdanlar küçülüyor. İnsanlık yalnızlık, sevgisizlik ve menfaat kavgaları içerisinde tükeniyor. Böyle bir çağda en büyük ihtiyacımız yeniden gönül medeniyetidir.” diye konuştu. SULTAN DÎVÂNÎ MEVLEVÎLİK GÜNLERİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINACAK Sultan Dîvânî Hazretleri’nin manevi mirasının yalnızca Afyonkarahisar’a değil, bütün İslam ve Türk dünyasına ait büyük bir değer olduğunu vurgulayan Koçak, gelecek yıl programı uluslararası bir hüviyete kavuşturmak için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi. Koçak, Balkanlar’dan Türkistan coğrafyasına, Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar farklı ülkelerden ilim, sanat ve kültür insanlarını Afyonkarahisar’da buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Afyonkarahisar’ın Mevlevîlik geleneği bakımından köklü ve güçlü bir birikime sahip olduğunu ifade eden Koçak, “Bu şehir sadece geçmişin hatıralarını taşıyan bir mekân değildir. Afyonkarahisar aynı zamanda yaşayan bir irfan merkezidir. Sultan Dîvânî Hazretleri’nin bıraktığı manevi mirası daha geniş coğrafyalara taşımak istiyoruz.” dedi. “AFYONKARAHİSAR ANADOLU’NUN MEDENİYET HAFIZASINI TAŞIYOR” Koçak, Afyonkarahisar’ın taşıdığı manevi birikimin yalnızca tarihî bir miras olmadığını, aynı zamanda Anadolu’nun medeniyet hafızasını diri tutan güçlü bir kültür damarı olduğunu ifade etti. Şehrin asırlardır irfan, hikmet ve tasavvuf geleneğiyle yoğrulduğunu belirten Koçak, bu köklü mirasın kültürel sürekliliğini koruyarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Koçak, uluslararası ölçekte düzenlenecek programlarla Afyonkarahisar’ın kültür ve medeniyet şehirleri arasında daha görünür hâle geleceğine inandıklarını kaydetti. Koçak, bu tür kültür faaliyetlerinin yalnızca geçmişi anmak için değil, geleceğin medeniyet tasavvurunu inşa etmek için de büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi
Gündem

İşte Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı! Canlı yayında isim verdi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kulisler hareketlenirken gazeteci Fuat Uğur'un iddiası dikkatleri üzerine çekti. Uğur, Kemal Kılıç..
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü
Gündem

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü

Kurultay hesaplaşmalarının ve parti içi güç savaşlarının gölgesinde gerçekleşen bu kritik temas, CHP kulislerini derinden sarstı. Özgür Özel..
Avrupa'da mücadele edecek Türk takımları belli oldu
Gündem

Avrupa'da mücadele edecek Türk takımları belli oldu

Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu. Türkiye gelecek sezon 5 takımla UEFA organizasyonlarında yer alacak.
Halk TV’de skandal darbe çağrısı: Karar yazarı İbrahim Kahveci ısrarla söyledi
Gündem

Halk TV’de skandal darbe çağrısı: Karar yazarı İbrahim Kahveci ısrarla söyledi

Halk TV ekranlarında, Ebru Baki’nin moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan tartışma programında, Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci'nin AK ..
Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!
Gündem

Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası görevinden alınan Özgür Özel’in araya aracılar sokarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tal..
Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un
Spor

Türkiye Kupası'nda zafer Trabzonspor'un

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, kupanın sahibi oldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23