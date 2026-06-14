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Gündem Sağlık Bakanlığından 12 ildeki 92 hastaneye teftiş!
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Sağlık Bakanlığından 12 ildeki 92 hastaneye teftiş!

Yeniakit Publisher
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Sağlık Bakanlığından 12 ildeki 92 hastaneye teftiş!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda yürütülen program kapsamında, sağlık tesislerinde sunulan hizmetler yerinde incelenecek. Bu kapsamda, 12 ilde toplam 10 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 92 hastanede kapsamlı denetim çalışmaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetleri kapsamında "3. Etap Genel Teftiş Programı"nı başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin güçlendirilmesi amacıyla kararlılıkla sürdürülüyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda yürütülen "3. Etap Genel Teftiş Programı" kapsamında, 12 ilde toplam 10 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 92 hastanede kapsamlı denetim çalışmaları yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program, geçen yıl başlatılan denetim seferberliğinin devamı niteliğini taşıyor.

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen "birinci ve ikinci etap genel teftiş programları" kapsamında aralarında, Antalya, Çanakkale, Muğla ve Uşak'ın da bulunduğu toplam 19 ildeki 204 kamu sağlık tesisi denetlenmiş, bu süreçlerde 91 müfettiş görev almıştı.

Bu yıl 3 Haziran'da başlayan Üçüncü Etap Genel Teftiş Programı kapsamında ise 3 Temmuz'a kadar 12 ildeki 92 hastane denetlenecek.

Genel Teftiş Programlarının dördüncü etabı ise 2026 yılının ikinci yarısında diğer illerde devam edecek.

50 MÜFETTİŞ SAHADA GÖREV YAPIYOR

Genel Teftiş Programı kapsamında görevlendirilen 50 müfettiş, sağlık tesislerinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyerek süreçlerin etkinliğini değerlendiriyor.

Denetimler aracılığıyla hizmet sunumunda karşılaşılabilecek risklerin tespit edilmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, genel teftiş programlarına ek olarak Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) de denetim süreçlerine teknik destek sağlıyor.

Geçen yıl 43 REDES, 49 İstihbarat ve 59 Değerlendirme Raporu düzenlendi, 26 Yönetici Bilgi Ekranı oluşturularak sahada toplam 3 bin 704 dijital denetim gerçekleştirildi.

VATANDAŞ ODAKLI YAKLAŞIM BENİMSENİYOR

REDES tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen analizler sayesinde denetim kaynaklarının risk düzeyi yüksek alanlara yönlendirilmesi, olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi ve denetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda yürütülen denetimlerde vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseniyor. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli alanlar öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, evde sağlık hizmetleri ve hasta hakları birimleri denetim programı kapsamında yer alıyor.

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