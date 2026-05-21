Afyonkarahisar'ın altı kaynıyor: Petrol gibi fışkıracak
Türkiye'de petrol ve doğalgazın dışında önemli rezervler için de çalışmalar yürütülüyor. Beyaz petrol olarak bilinen jeotermal kaynak için Afyonkarahisar'da harekete geçildi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, il sınırları içindeki 13 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını kiralamak üzere hamle yapıyor. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında bulunan sahalar, açık teklif artırma usulüyle yatırımcılara sunuluyor.
Mülkiyeti idareye ait sahaların ihaleleri 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 itibarıyla sırasıyla gerçekleşiyor.
İscehisar, Sandıklı, Hocalar, Dinar, Merkez, Emirdağ ve Bolvadin ilçelerindeki sahaların alanları 180,92 hektar ile 4 bin 643,05 hektar arasında değişim gösteriyor.
Arama ruhsatı verilecek sahaların muhammen bedelleri 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında farklılık içeriyor. Geçici teminat tutarları ise 30 bin TL ile 90 bin TL aralığında seyrediyor.En yüksek muhammen bedel, 3 milyon TL ile İscehisar Seydilerdeki 400 nolu saha ile Sandıklı Emirhisardaki 474 nolu saha için kayda geçiyor. Merkez Burhaniyedeki 180,92 hektarlık saha için de 1 milyon TL muhammen bedel ve 30 bin TL geçici teminat şartı aranıyor.
Jeotermal kaynak Nedir? Jeotermal kaynak yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu sıcak su, buhar ve gazlardır. Doğal, yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu birincil enerji kaynaklarından biridir. Temel Kullanım Alanları! Elektrik Üretimi: Yüksek sıcaklıklı buhar ve akışkanlar doğrudan türbinleri çevirerek elektrik enerjisi üretir.Isıtma ve Soğutma: Konut ısıtma, sera yetiştiriciliği ve bölgesel ısıtma sistemlerinde sıkça kullanılır.Termal Turizm ve Sağlık: Kaplıcalar, SPA merkezleri ve kür tedavilerinde yararlanılır
