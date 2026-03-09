Etrafımızdaki Ateş Çemberi, 2023’te Milletin Verdiği Kararın Değerini Gösteriyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Son dönemde bölgemizde peşi sıra patlak veren savaşlar, çatışmalar, liderliğin önemini bir kez daha öne çıkarttı. Ülkemizin etrafı adeta bir ateş çemberine dönüşmüşken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Ankara’nın izlediği dengeli politika sayesinde Türkiye’nin doğrudan bir çatışmanın parçası haline gelmemesi, birçok uzman tarafından yürütülen diplomasi ve güvenlik stratejisinin başarısı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan uzmanlar, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde kurulan ve kamuoyunda “altılı masa” olarak bilinen ittifakın iktidara gelmesi halinde Türkiye’nin zor bir süreçle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. bu kapsam AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, 2023 seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, seçim sonuçlarının ülkenin siyasi istikrarı ve güvenliği bakımından önemli bir rol oynadığını söyledi.

Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Arslan, 2023 seçimlerinde farklı bir sonucun çıkması halinde Türkiye’nin bugün çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Arslan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmiş olması durumunda hem iç politikada hem de dış politikada ciddi risk ve belirsizliklerin ortaya çıkması muhtemeldi” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELEDE ZAFİYET OLUŞABİLİRDİ”

Seçim sürecinde yapılan bazı açıklamaların güvenlik politikaları açısından soru işaretleri doğurduğunu belirten Arslan, “Seçim sürecinde verilen vaatlere bakıldığında, terörle mücadelede özellikle sınır ötesinde görev yapan askerlerimizin geri çekilmesi, terör örgütlerine alan açabilecek bazı adımların atılması gibi söylemler gündeme gelmişti. Türkiye’nin güvenliği açısından son derece kritik olan bu başlıklar, ülkemizin sınır güvenliğini ve terörle mücadele kararlılığını zayıflatabilecek bir tablo ortaya çıkarabilirdi.

“6’LI MASADA İSTİKRAR SORUNU YAŞANABİLİRDİ”

Milletvekili Dr. Arslan, seçimlere birlikte giren ve kamuoyunda “6’lı masa” olarak bilinen ittifakın seçim sonrası süreçte yaşadığı görüş ayrılıklarına da dikkat çekti. Arslan, “Daha seçim sonrasında bile ciddi görüş ayrılıkları yaşayan bir yapıdan söz ediyoruz. Böyle bir yapının ülke yönetiminde yer alması durumunda, istikrarlı bir yönetim yerine görev ve yetki paylaşımı tartışmalarının yaşanması kuvvetle muhtemeldi. Bu da Türkiye’de siyasi istikrarsızlığı beraberinde getirebilirdi” diye konuştu.

DIŞ POLİTİKADA YENİ RİSKLER ORTAYA ÇIKABİLİRDİ”

Dış politika başlığında da farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini ifade eden Arslan, “Dış politikada da benzer riskler söz konusuydu. Milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olduğu uluslararası kamuoyunda sıkça dile getirilen bir liderle yeniden muhatap olunması, Suriye’deki dengeleri Türkiye aleyhine değiştirebilir; İsrail’in bölgede nüfuzunu artırmasıyla birlikte sınırlarımızın hemen yanında yeni ve daha karmaşık bir güvenlik sorunu ortaya çıkabilirdi. Böyle bir tabloda çatışmaların ve terörün yeniden artması, maalesef daha fazla şehit haberi almamıza neden olabilirdi.

İsrail’in bölgede uzun süredir konuşulan hedefleri ve Orta Doğu’da büyüyen gerilim de dikkate alındığında, Türkiye’nin güçlü bir savunma altyapısına sahip olması hayati önem taşımaktadır. Bugün sahip olduğumuz hava savunma kabiliyetleri ve savunma sanayisindeki gelişmeler olmasaydı, ülkemiz çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kalabilirdi” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ MENFAATLER ÖN PLANDA OLMALI”

2023 seçimlerinde vatandaşların yaptığı tercihin önemine dikkat çeken Arslan, Türkiye’nin güçlü liderlik ve istikrarlı yönetim sayesinde yoluna devam ettiğini dile getirdi. Arslan, “Tüm bu ihtimaller bir araya getirildiğinde, Türkiye’nin siyasi istikrarsızlık, güvenlik riskleri ve ekonomik zorlukların iç içe geçtiği bir kaotik ortamla karşı karşıya kalma ihtimali oldukça yüksekti. Böyle bir ortamda ekonomik çarkların durması, toplumsal huzurun zedelenmesi ve ülkemizin ciddi bir krizle karşı karşıya kalması söz konusu olabilirdi.Bütün bunlar değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 2023 seçimlerinde yaptığı tercihin ne kadar önemli ve belirleyici olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bugün ülkemizin hava sahası güvenliyse, ekonominin çarkları dönüyorsa ve insanımız başını yastığa koyduğunda kendini daha güvende hissediyorsa bunda güçlü liderlik ve istikrarlı yönetimin payı büyüktür.Bu vesileyle ben de oy veren ya da vermeyen tüm vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Siyasi tercihlerimiz farklı olabilir; ancak hangi partiye oy verirsek verelim, ülkemizin menfaatlerini ve milli hassasiyetlerimizi her zaman ön planda tutmalıyız. Türkiye’nin zayıflamasını isteyen dış güçlere alan açan değil, ülkemizin çıkarlarını koruyan ve güçlendiren anlayışın desteklenmesi gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.