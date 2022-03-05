‘Arsızın uğursuzun nefesi sana yetmez’
Son dönemde hakkında spekülasyonlar ve karalama kampanyaları yapılan Bayraktar hava araçları için "Babamızın yadigarı, anamızın duası" diyen Selçuk Bayraktar bu araçların katıldığı savaşların sonuçlarını değiştirdiğini belirtti.
YENİ AKİT ANKARA
Son dönemde hakkında spekülasyonlar ve karalama kampanyaları yapılan Bayraktar hava araçları için "Babamızın yadigarı, anamızın duası" diyen Selçuk Bayraktar bu araçların katıldığı savaşların kaderini değiştirdiğini belirtti.
BAYKAR'ın resmi hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Selçuk Bayraktar'ın sözleri şöyle:
"Babamızın yadigarı.. Anamızın duası.. Kutlu mücadelede şehit düşen Mehmetçik ve yol arkadaşlarımızın emaneti..
"Semalarımda hür ve bağımsız olacağım" diyen Milletimizin onurlu ifadesisin.
Katıldığın savaşların kaderini değiştirmen bundandır..
Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez"