Arsız Yahudi yerleşimcilerden Mescidi Aksa’da “Baskın hatırası”
Her gün İsrail askerleri ve polis güçlerinin koruması altında Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, artık işi iyice arsızlığa vurdu.
YENİ AKİT ANKARA
İsrail güvenlik güçlerinin koruma ve himayesi altında her gün kutsal mabedimiz Mescidi Aksa’ya baskın düzenleyerek maneviyatına hakarette bulunan Yahudi yerleşimciler artık ne yapacaklarını şaşırdılar.
Filistin Ajansı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Mescid-i Aksa'ya yeni bir baskın düzenleyen Yahudi yerleşimciler, hatıra fotoğrafı çekti. Yılışık gülüşlerle Mescidi Aksa’nın önünde birbirlerine poz veren Yahudi yerleşimciler, insani değerleri nasıl ayaklar altına aldıklarını ölümsüzleştirmiş oldular.