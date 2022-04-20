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Gündem Arsız Gülşen'den donsuz Aleyna'ya tam destek
Gündem

Arsız Gülşen'den donsuz Aleyna'ya tam destek

Şarkıcılıktan ziyade teşhircilik yapan Gülşen, "meslektaşı" Aleyna Tilki’ye sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 12:25:00 -
Arsız Gülşen'den donsuz Aleyna'ya tam destek

 

Şarkıcılıktan ziyade teşhircilik yapan Gülşen, "meslektaşı" Aleyna Tilki’ye sahip çıktı. Ahlaksız Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı pespaye sahnelerin yer aldığı son klibini paylaşan Gülşen, Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıdı ve "Daha ne desin bu kız?" şeklinde alçakça bir ifade kullandı.

 

 

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