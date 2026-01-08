  • İSTANBUL
Gündem "Arsız-donsuz" tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki'nin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gündem

“Arsız-donsuz” tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Arsız-donsuz" tayfasının son mahareti… Aleyna Tilki’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu

Piyasaya çıktığı günden bu yana sürekli çocuk gibi giyinen ve kliplerinde aşırı çıplak temalara yer verdiği halde peluş oyuncak gibi dekorlar kullandığı için “pedofililer üzerinden rant sağlıyor” eleştirilerine maruz kalan Aleyna Tilki isimli seküler şarkıcının uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren ünlülerin tahlil sonuçları belli oldu.

Pozitif çıkan ünlüler

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Recep Men, Cihan Şensözlü, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül’ün test sonuçlarında “kokain” maddesi pozitif çıktı.

Detaylar eklenecek...

