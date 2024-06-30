Arsenal ve Dortmund’dan sonra… Ferdi’ye dev talip!

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunu topladığı 99 puanla ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor.

İngiliz medyasından SportsMole'de yer alan habere göre; Manchester United, A Milli Takımımız ile etkileyici perfomans sergileyen Ferdi Kadıoğlu için devreye girdi.

24 yaşındaki futbolcunun EURO 2024 performansı Avrupalılar tarafından mercek altına alındığı ve Arsenal'in ardından ManU'nun da Ferdi'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.

Hem Fenerbahçe'de gösterdiği istikralı perfomansla hem de A Milli Takım'da Montella'nın ilk tercihi olduğuna vurgu yapılan haberde, turnuva sonrası Avrupa'nın dev takımlarının Ferdi için kıyasıya bir rekabet içerisine gireceğine dikkat çekildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya Bundesliga'nın güçlü takımlarından Borussia Dortmund'un da gelecek sezon şampiyonluk için Bayer Leverkusen ve Bayern Münih gibi takımlara meydan okuyabilecek bir savunma hattı için Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği bilgisi paylaşıldı.

Nuri Şahin yönetimindeki sarı siyahlıların, Fenerbahçe'ye 30 milyon euro teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Geride bıraktığımız sezon toplam 51 maça çıkıp 4324 dakika sahada kalan milli futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti.

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.