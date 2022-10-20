Arsenal-PSV maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Avrupa Ligi A Grubu maçında Arsenal ile PSV karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Arsenal maçı ne zaman?
Avrupa Ligi A Grubu'nda Arsenal ile PSV karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor.
Arsenal-PSV maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Kraliçe Elizabeth'in ölümü sebebiyle ertelenen Arsenal-PSV maçı 20 Ekim Perşembe akşamı oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Tv 8,5’dan naklen yayımlanacak.
Arsenal-PSV muhtemel 11’ler:
Arsenal: Matt Tuner; Ben White, Rob Holding, Kieran Tierney; Albert Sambi-Lokonga, Fabio Vieira; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Reiss Nelson; Eddie Nketiah
PSV: Walter Benitez; Phillipp Mwene, Andre Ramalho, Armando Obispo, Philipp Max; Ibrahim Sangare, Erick Gutierrez; Xavi Simons, Joey Veerman, Cody Gakpo; Guus Til.