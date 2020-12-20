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Spor Arsenal Premier Lig'de eriyor
Spor

Arsenal Premier Lig'de eriyor

İngiltere Premier Lig'de Everton, sahasında Arsenal'ı 2-1 yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 03:02:00 -
Arsenal Premier Lig'de eriyor

Premier Lig'in 14. haftasında Everton, Goodison Park'ta Arsenal'ı ağırladı.

Rakibini 22. dakikada Rob Holding'in kendi kalesine ve 45. dakikada Yerry Mina'nın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Everton, zirve takibini sürdürdü. Arsenal'ın golünü ise 35. dakikada penaltıdan Nicolas Pepe kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve puanını 26 yapan Everton, maç fazlasıyla Tottenham'ın bir puan önünde ikinci sıraya yerleşti. Ligde 14 puanla 15. sırada kalan Arsenal'ın galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

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