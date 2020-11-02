Arsenal Manchester Ünited'ı penaltı golüyle yıktı

Manchester United, son iki lig maçını da kaybeden Arsenal'e yenildi. Maçın ilk yarısında Arsenal, Aubameyang ve Willian ile Manchester United ise Maguire ile gole çok yaklaştı. Aubameyang ve Willian'ın şutları direkten döndü.

68. dakikada Pogba'nın ceza sahası içinde Bellerin'e yaptığı hareketi hakem penaltı olarak nitelendirdi. Bir dakika sonra beyaz noktaya giden Aubameyang, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Manchester United'ın çabası sonuç vermedi ve Arsenal sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.