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Spor Arsenal koronavirüs nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildi
Spor

Arsenal koronavirüs nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle katılmayı planladığı Florida Kupası'ndan çekildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 11:12:00 -
Arsenal koronavirüs nedeniyle Florida Kupası'ndan çekildi

İngiltere Premier Ligi’nin köklü takımlarından Arsenal, takım kafilesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini bildirdi.

Vakalar var

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'de düzenlenecek turnuva öncesi takım kafilesinde az sayıda kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve bu nedenle turnuvaya katılmama kararı alındığı belirtildi. Karantinaya alınan kafile üyeleri arasında oyuncuların yer alıp almadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Florida Kupası'nın organizatörleri ise Arsenal'in maçına bilet alan taraftarlara ücret iadesi yapılacağını duyurdu. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak turnuvada Inter, Everton ve Millonarios takımları yer alıyor.

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