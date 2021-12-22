Arsenal gençleriyle turladı
Arsenal, English Football League Cup (Carabao Cup/EFL) çeyrek finalinde Sunderland'i 5-1 yendi. 22 yaşındaki Edward Nketiah 31 dakikada hat-trick yaptı.
Premier Lig'de ivme kazanan Arsenal, EFL Cup çeyrek finalinde Emirates Stadyumu'nda Lig 2'de mücadele eden Sunderland'i konuk etti.
Ev sahibi takım karşılaşmadan 5-1 galip ayrılırken 22 yaşındaki forvet Edward Nketiah attığı 3 golle yıldızlaştı. Arsenal'in gollerini 17, 49 ve 58'de Nketiah, 27'de Nicolas Pepe ve 90+1'de Arsenal formasıyla ilk maçına çıkan Patino kaydetti.
Sunderland'de 31. dakikada Broaghead fileleri havalandırdı.
Arsenal 5-1'lik galibiyetin ardından turlayan taraf oldu.