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Spor Arsenal gençleriyle turladı
Spor

Arsenal gençleriyle turladı

Arsenal, English Football League Cup (Carabao Cup/EFL) çeyrek finalinde Sunderland'i 5-1 yendi. 22 yaşındaki Edward Nketiah 31 dakikada hat-trick yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 02:24:00 -
Arsenal gençleriyle turladı

Premier Lig'de ivme kazanan Arsenal, EFL Cup çeyrek finalinde Emirates Stadyumu'nda Lig 2'de mücadele eden Sunderland'i konuk etti.

Ev sahibi takım karşılaşmadan 5-1 galip ayrılırken 22 yaşındaki forvet Edward Nketiah attığı 3 golle yıldızlaştı. Arsenal'in gollerini 17, 49 ve 58'de Nketiah, 27'de Nicolas Pepe ve 90+1'de Arsenal formasıyla ilk maçına çıkan Patino kaydetti.

Sunderland'de 31. dakikada Broaghead fileleri havalandırdı.

Arsenal 5-1'lik galibiyetin ardından turlayan taraf oldu.

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