'Arsamdan yol geçti' deyip caddeyi trafiğe kapattı! Sonuç ise çözüme...
Kocaeli’de arsasının üstünden yol geçtiğini iddia eden şahıs, bahçe çiti çekerek işlek yolu trafiğe kapattı. Sürücüler duruma isyan ederken, İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ve zabıta ekipleri Hüseyin Ata'yı ikna etmeye çalıştı. Şahıs ekiplerin 4,5 saatlik uğraşı sonunda ikna edildi.
Körfez ilçesi Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana gelen olayda Hüseyin Ata, yan yolun kendi arsası üzerinden geçtiğini ve 2 sene önce belediyeye dava açtığını bildirdi.
105 metrekarelik arsa için açılan davada belediyeyle anlaşmaya varamayan Ata, yolu trafiğe kapattı.
Sürücüler isyan etti
Caddeye bahçe çiti çekerek yolu kapatan Ata, sürücülere zor anlar yaşattı.
Yanı başında özel okul olması sebebiyle yolu kullanan vatandaş ve sürücüler duruma tepki gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ve zabıta ekipleri Hüseyin Ata'yı ikna etmeye çalıştı.
4,5 saat ikna etmeye çalıştılar
4,5 saatin ardından ikna edilen Ata, belediyeden gelen avukat ile görüşmeler neticesinde uzlaşmaya vardı.
Caddeye çekilen çitler ise sökülerek yol tekrardan trafiğe açıldı.