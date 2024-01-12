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Ekonomi Arsa bulamayan tarlasına da kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm
Ekonomi

Arsa bulamayan tarlasına da kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm

Yeniakit Publisher
2024-01-12 13:47:00 - 2024-01-12 13:47:49
Arsa bulamayan tarlasına da kurabilir! Ev alamayana yeni çözüm

Özellikle büyükşehirlerde daire fiyatları uçarken elinde birikimi olanlar alternatif konutlara yönelmiş durumda.

 

Tiny House’lara yani tekerlekli küçük evlere talep artarak devam ediyor. Üreticiler telefonlara yetişemediğini söylüyor. Özellikle İstanbul'da beklenen deprem bu ilginin nedenlerinden biri.

Ruhsat isteniyor mu?

Tiny House’lar hakkında yapı ve arsa imarının gereklilikleri çok merak edilen konuların başında geliyor. ARAGYD Kurucusu Av. Dr. Mert Van merak edilen konulara açıklık getiriyor. Van, tekerlekli Tiny House’ların römork kapsamına girdiğini ve yapı ruhsatı istenmediğini, buna karşılık sabit/tekersiz Tiny House’ların ise römork kapsamına girmeyip yapı olarak değerlendirildiğini söyledi.

İmara da aykırı değil

Mert Van, “Seyir halinde veya park halindeki tekerlekli Tiny House'ları imar mevzuatına giren bir "yapı" olarak ele almak uygun olmayabilir.
Dolayısıyla, imar mevzuatına göre "yapı" statüsünde ele alınamayan ‘tekerlekli’ Tiny House'lar için ruhsatsız yapı, imar mevzuatına aykırı yapı veya kaçak yapı kavramlarından bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Bu hususlara dikkat!

Van, “Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus Tiny House’ların tekerlekli olması ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca römork kapsamına girmesidir. Ancak sabit/tekersiz Tiny House’lar römork kapsamına girmemekte ve yapı olarak değerlendirilmektedir. Ve bu tip için yapı ruhsatı istenmektedir” diye konuştu.
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Tarlalara da konabilir mi?

Tarla statüsündeki arazilere imar kanunu uyarınca ‘yapı’ yapılabilmesi için arazinin en az 5.000 m2 büyüklüğünde olması gerektiğini söyleyen Van, “Bu tarz tarlalara 250 m2 geçmeyecek şekilde sadece oturma amaçlı yapılar yapılabilmektedir. Bu taşınmazlara oturma amaçlı olmak kaydıyla sabit/hareket edebilen Tiny House’lar, karavanlar, taş-ahşap-betonarme binalar da yapılabilir” dedi.

Tiny House Edirne’de Ödül Üstüne Ödül Aldı
Tiny House Edirne’de Ödül Üstüne Ödül Aldı

Aktüel

Tiny House Edirne’de Ödül Üstüne Ödül Aldı

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