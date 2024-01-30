  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD, nasıl gafil avlandığını açıkladı

Avrupa savaşa mı hazırlanıyor: 5,6 milyar dolarlık anlaşma! NATO ülkelerine 1000 Patriot, dev talip!

1 milyar dolarlık yatırım! Dev holding planını açıkladı

Dünyaca ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı! Dikkat çeken ayrıntı

Türk birliğinden Kosova Ordusu ‘HAR66’ eğitimi almaya başladı! İşte ilgi çeken o paylaşım! Dev hamle

İtalya’dan FH70 obüslerine modernizasyon: savunma sanayisi için özel yeni ürünler, imkanları seferber ettik!

Ağlanacak hallerine bir de utanmadan gülüyorlar!

Türkiye'den doğalgaz için kanun teklifi! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, flaş gelişmeyi Türkiye'ye duyurdu!

Filistin'den kahreden haber geldi! Tüm ameliyatlar durdu

10 milyar dolarlık yatırım planı! Türkiye cazibe merkezi oluyor: Yabancı işlemlerinde öne çıkıyoruz
Dünya Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya ile göçmen anlaşmasını onayladı
Dünya

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya ile göçmen anlaşmasını onayladı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 06:56:00 -
Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, İtalya ile göçmen anlaşmasını onayladı

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Arnavutluk ve İtalya hükümetleri arasında imzalanan göçmen anlaşmasını onayladı.

Anlaşma çerçevesinde İtalyan hükümeti, Arnavutluk’un kuzeyinde iki göçmen merkezi inşa edecek. Anlaşma çerçevesinde Akdeniz’de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk’a götürülerek bu merkezlerde tutulmaları ve iltica başvurularının buralarda işleme konulması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iki ülke liderleri tarafından imzalanan anlaşma, Arnavutluk’ta muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve anlaşmanın anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Muhalefetteki Demokrat Parti’den bir grup milletvekili, anlaşma henüz meclise gelmeden kabul prosedürünü durdurmak amacıyla anlaşmayı anayasa mahkemesine taşımıştı.

Göçmen anlaşması hakkındaki kararını Pazartesi günü açıklayan Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın “Arnavutluk Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü ihlal etmediğine” ve “Göçmen Anlaşmasının uygulanacağı iki merkezde Arnavutluk yasalarına ilave olarak İtalyan yasalarının uygulanacağına” hükmetti.

Anlaşmanın önümüzdeki süreçte Arnavutluk Parlamentosunda da onaylanması gerekiyor. Diğer yandan Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti’nin 140 sandalyeden 75’ine sahip olduğu parlamentonda anlaşmanın kabulünde problem yaşanması beklenmiyor.

Anlaşma İtalya’da ise geçtiğimiz hafta parlamentonun alt kanadı tarafından onaylanarak Senatoya gönderilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, anlaşmayı düzensiz göç yönetimi konusunda AB ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında bir işbirliği modeli olarak nitelendirmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmaya destek vererek bunun önemli bir inisiyatif olduğunu ve göçmen meselesine çözüm yolunda tamamen orijinal bir fikrin neticesi olduğunu söylemişti.

Anlaşma çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki Leş vilayetinde inşa edilecek iki kabul merkezinin ayda en fazla üç bin, yıl boyunca ise toplamda en fazla 36 bin göçmeni geçici olarak barındırması öngörülüyor.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı
Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı

Yerel

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan göçmenler yakalandı

Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı

Yerel

Ayvacık açıklarında 87 kaçak göçmen yakalandı

Sınırda alınan önlemler göçmenleri durduramadı
Sınırda alınan önlemler göçmenleri durduramadı

Dünya

Sınırda alınan önlemler göçmenleri durduramadı

Türkiye'de ilginç olay! Çinli sürücünün kamyonunda Afgan göçmenler yakalandı
Türkiye'de ilginç olay! Çinli sürücünün kamyonunda Afgan göçmenler yakalandı

Yaşam

Türkiye'de ilginç olay! Çinli sürücünün kamyonunda Afgan göçmenler yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23