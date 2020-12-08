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Aktüel Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil benzinliğe girdi
Aktüel

Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil benzinliğe girdi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:55:53 -
Arnavutköy'de yoldan çıkan otomobil benzinliğe girdi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de yoldan çıkan bir otomobil akaryakıt istasyonundaki bir otomobile, ardından LPG tankının bulunduğu alana çarparak durabildi.

Arnavutköy Kayabaşı mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak benzin istasyonuna girdi.

Önce benzinlikte park halindeki bir araca çarpan otomobil, sonra akaryakıt istasyonundaki LPG tankının bulunduğu alana çarparak durabildi.

Kaza anı, benzin istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kayıtlarda, akaryakıt istasyonunda park halindeki aracından inmek isteyen vatandaşın, üzerine doğru gelen otomobilden son anda kurtulduğu görülüyor.

Kaza anını anlatan benzinlik çalışanı Mustafa Şişko, savrularak benzinliğe giren otomobilin park halindeki araca çarpmasıyla hızının yavaşladığını belirterek, "Araç benzinliğin LPG tankının olduğu alana da çarptı. Park halindeki o araç olmasa belki de LPG tankına daha hızlı çarpıp olası bir patlama yaşanacaktı. Hepimizi Allah korudu." dedi.

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